Зеленський відреагував на "закон Грема": закликав якнайшвидше запустити санкції проти РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Дональдом Трампом закону Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Білий дім підтвердив, що 18 вересня Трамп підписав H.R. 5334 — Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який розширює санкції, тарифи та інші обмеження проти Росії.

Реклама

Зеленський нагадав, що під час візитів до України покійний сенатор Ліндсі Грем постійно наголошував на необхідності посилювати тиск на Москву та шукати механізми впливу на держави, які продовжують купувати російську нафту, надавати РФ фінансові послуги або вести бізнес із компаніями, пов’язаними з Кремлем.

Реклама

Раніше Зеленський також публічно наголошував, що швидке ухвалення законопроєкту, над яким працював Грем, може стати болючим інструментом тиску на Росію.

"Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали", — заявив Зеленський.

За його словами, найкращим вшануванням пам’яті Грема буде "повноцінна і якнайшвидша реалізація" положень закону.

Президент також наголосив, що метою санкційного тиску має залишатися завершення війни.

Реклама

"Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість", — заявив Зеленський.

Закон, який підписав Трамп, дає адміністрації США ширші повноваження для санкцій проти російських посадовців, фінансових установ та інших пов’язаних із владою РФ структур. Білий дім раніше підтримував законопроєкт, аргументуючи це необхідністю посилити економічний тиск на Москву для просування переговорів щодо завершення війни.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США підтримала процедурні правила розгляду законопроєкту про санкції проти Росії.

Ми раніше інформували, що група демократів у Палаті представників США запропонувала поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, яка передбачає надання Україні $15 млрд прямих позик на оборонні потреби.

Реклама

Новини партнерів