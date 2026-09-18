ЄС передасть Україні €3,3 млрд на ракети й дрони: фон дер Ляєн сказала, що буде далі

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Європейський Союз 18 вересня перерахує Україні додаткові €3,3 млрд на закупівлю ракет та безпілотників.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Фон дер Ляєн наголосила, що рішення ухвалене на тлі безперервних російських атак на Київ та інші українські міста.

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Минулого тижня ЄС також погодив фінансування систем Patriot у межах Ukraine Support Loan. Однак очільниця Єврокомісії наголосила, що цього недостатньо.

Що ЄС готує далі

Єврокомісія готова використати невитрачені кошти програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України.

Серед ключових напрямків — створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони на основі спільного антибалістичного проєкту FREYJA. Ідея полягає у поєднанні українського бойового досвіду та оборонних розробок із європейськими технологіями й виробничими можливостями.

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За словами фон дер Ляєн, від початку 2026 року Євросоюз уже мобілізував для України майже €15 млрд, і подальше фінансування готується.

Під час телефонної розмови Зеленський і фон дер Ляєн також детально обговорили проблему фінансування української оборони. Президент України повідомив, що сторони працюють над відповідними рішеннями.

Крім того, вони домовилися зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Фон дер Ляєн заявила, що під час Генасамблеї закликатиме інших партнерів України також збільшувати підтримку, наголошуючи, що Європа вже нарощує власний внесок.

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Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус «асоційованого члена» Євросоюзу уже зараз, не чекаючи на завершення тривалої процедури вступу.

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