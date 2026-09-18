Складний період добігає кінця: на 4 знаки китайського зодіаку 18 вересня чекає переломний момент

Китайський гороскоп / © pexels.com

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Для чотирьох знаків китайського зодіаку 18 вересня може стати днем, коли тривалий складний період нарешті залишиться позаду. Зміни передусім стосуватимуться взаємин з іншими людьми — від дружби та кохання до спілкування з колегами.

Про це повідомило видання Yourtango.

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П’ятниця, 18 вересня 2026 року, за китайським календарем припадає на День відкритих дверей Дерев’яної Кози у місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. В астрології Коза асоціюється з доброзичливістю та прагненням підтримувати інших, тоді як стихія Дерева символізує нові починання. Таке поєднання вважається сприятливим для відновлення стосунків і розв’язання давніх суперечностей.

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Кролик

Для Кроликів може настати переломний момент у дружніх стосунках, які останнім часом фактично опинилися в глухому куті. Представники цього знака могли докладати чимало зусиль, щоб урятувати зв’язок, однак не бачили такої самої віддачі з іншого боку.

18 вересня ситуація може зрушити з місця. Розмова, на яку Кролики давно чекали, здатна виникнути без додаткових зусиль. Саме вона дасть можливість нарешті прояснити накопичені проблеми та побачити перспективу для подальших взаємин.

Свиня

Представники знака Свині могли тривалий час намагатися зберігати терпіння через непрості стосунки з колегою. Вони сподівалися, що ситуація поступово налагодиться, однак очікування могло затягнутися.

У п’ятницю з’явиться нагода безпосередньо вплинути на проблему. Рішення, яке раніше здавалося недосяжним, може виявитися значно простішим. Водночас інша сторона також може бути готовою до співпраці та пошуку компромісу, що допоможе залишити конфлікт у минулому.

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Кінь

Коням 18 вересня доведеться відверто заявити про власні почуття та потреби. Це може спричинити певну напругу або навіть невелику суперечку з близькою людиною, однак саме така розмова необхідна, щоб завершити складний період.

Представникам знака варто бути готовими до того, що правда може зачепити співрозмовника. Водночас вони самі готові визнавати помилки та просити вибачення. П’ятниця створить можливість провести відверту розмову, яку вже давно відкладали.

Коза

Для Кіз головні зміни також будуть пов’язані зі стосунками. 18 вересня може завершитися один їхній етап, однак це не обов’язково означатиме остаточний розрив.

Обидві сторони можуть усвідомити, що більше не хочуть залишатися залежними від минулого та старої моделі взаємин. Це відкриє можливість почати новий етап у тому форматі, який буде прийнятним для обох. Найважливішим результатом стане відчуття спокою, яке й допоможе поставити крапку у важкому періоді.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 18 вересня 2026 року — день, який слід присвятити активним діям, спрямованим на досягнення поставленої мети.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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