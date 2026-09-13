Важкі часи закінчуються: 4 знаки китайського зодіаку, на яких чекають зміни від 13 вересня

Китайський гороскоп / © Pexels

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Від 13 вересня 2026 року для чотирьох знаків китайського зодіаку може завершитися непростий період. За астрологічним прогнозом, зміни насамперед стосуватимуться стосунків, спілкування з близькими та внутрішнього стану.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Неділя, 13 вересня, за китайським календарем буде Днем посвячення Металевого Тигра у місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. Вважається, що поєднання Металу й Тигра сприяє рішучості: перший допомагає емоційно дистанціюватися від проблеми, а другий — набратися сміливості та перейти до дій. День посвячення також пов’язують із новими починаннями.

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Тигр

Для Тигрів складний період може завершитися у сфері особистих стосунків. Останнім часом представники цього знака могли відчувати, що ситуація зайшла в глухий кут, водночас очікуючи першого кроку від іншої людини.

13 вересня підхід може змінитися. Тигри будуть готові самі розпочати важливу розмову та ухвалити рішення, яке вважатимуть правильним. Замість повернення до минулих проблем увага поступово зміститься на майбутнє.

Свиня

Для Свиней ключовою темою дня стане компроміс. Ситуація, якої вони тривалий час намагалися уникати, може нарешті зрушити з місця.

Йдеться про стосунки з людиною, з якою останнім часом виникла взаємна відстороненість. Відверта розмова може принести більше полегшення, ніж побоювань. За прогнозом, сторони матимуть шанс почути одна одну та знайти рішення, яке не буде одностороннім.

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Собака

Собаки останнім часом могли гостро відчувати самотність і переживати непростий емоційний період. Однак від 13 вересня ситуація може почати змінюватися завдяки спілкуванню.

Представники знака можуть самі відновити контакт із людьми, від яких віддалилися, та побачити, хто справді хоче залишатися поруч. Нові зустрічі й спільні плани допоможуть повернути відчуття приналежності та поступово позбутися самотності.

Кінь

Для Коней важкий період був пов’язаний із песимістичним поглядом на майбутнє та постійним поверненням до невдалого досвіду минулого. Полегшення може прийти тоді, коли вони перестануть намагатися подумки виправити те, що вже не склалося.

13 вересня Коні можуть погодитися на пропозицію або запрошення, яке раніше, ймовірно, відхилили б. Неприємні переживання не обов’язково зникнуть одразу, однак представники знака будуть готові не дозволяти їм заважати новим враженням і знову почнуть отримувати задоволення від життя.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 13 вересня 2026 року — день астрологи умовно, але чітко поділяють на дві рівноправні частини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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