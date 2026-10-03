Землю накрила затяжна магнітна буря: хто не уникне удару

3 жовтня рівень геомагнітної активності не досягне показника Kp 5,

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Сьогодні, 3 жовтня, на Землі не очікується особливо сильного збурення геомагнітної активності Сонця.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

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Очікуються геомагнітна активність з К-індексом 3,7 — зелений рівень — відповідає спокійному стану магнітного поля Землі або дуже слабким, незначним коливанням.

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Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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