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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Землю накрила затяжна магнітна буря: хто не уникне удару

Сильну магнітну бурю на Землі не прогнозують. Водночас геомагнітне поле протягом доби може кілька разів ставати активнішим.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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3 жовтня рівень геомагнітної активності не досягне показника Kp 5,

3 жовтня рівень геомагнітної активності не досягне показника Kp 5,

Сьогодні, 3 жовтня, на Землі не очікується особливо сильного збурення геомагнітної активності Сонця.

Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Очікуються геомагнітна активність з К-індексом 3,7 — зелений рівень — відповідає спокійному стану магнітного поля Землі або дуже слабким, незначним коливанням.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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