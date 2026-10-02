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Землю накриє магнітна буря — названо пік шторму 2 жовтня
Протягом 2 жовтня геомагнітна активність змінюватиметься поступово. На початку доби прогнозований Kp становить 2,33. Далі показник зросте.
Сьогодні, 2 жовтня, геомагнітна активність на Землі зросте до рівня G1. Очікуване максимальне значення індексу Kp становить 4,67.
Пік активності прогнозують на 18:00-21:00 за київським часом. Саме цей період варто вважати основним вікном посилення геомагнітної активності.
Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю