Метеозалежним буде важко

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Сьогодні, 2 жовтня, геомагнітна активність на Землі зросте до рівня G1. Очікуване максимальне значення індексу Kp становить 4,67.

Пік активності прогнозують на 18:00-21:00 за київським часом. Саме цей період варто вважати основним вікном посилення геомагнітної активності.

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Раніше повідомлялося, що на початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.

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Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю

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