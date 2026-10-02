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Південний міст в Києві бомблять не просто так, це — частина більшого плану Путіна: ISW назвав цілі
Росія завдала повторних ударів по Південному мосту в Києві, ускладнивши транспортне сполучення між берегами Дніпра. Аналітики бачать ці атаки частиною ширшої повітряної кампанії РФ.
Російська армія завдала удару по Південному мосту в Києві в межах своєї системної кампанії, спрямованої на підрив української економіки та ускладнення життя в столиці.
В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли більше, чому росіяни атакують Південний міст.
Чому Путін атакує Південний міст у Києві: що стоїть за новим задумом
Учора міський голова Києва повідомив про влучання двох дронів в опорні конструкції мосту, а сьогодні вночі удари продовжилися.
Станом на ранок 2 жовтня рух Південним мостом перекритий з обох боків для транспорту. Також довелося перекрити рух мостом Патона з правого на лівий берег для транспорту. Частково обмежили рух мостом Метро з лівого на правий берег.
Російські «воєнкори» заявляють, що метою цих атак є блокування транспортних потоків через міст. На їхню думку, повторні удари по одній і тій самій локації мають спричинити накопичувальні та критичні пошкодження конструкції.
Удар по Південному мосту є компонентом ширшої повітряної кампанії РФ, пишуть аналітики.
У межах нового задуму Путіна ворог атакує цивільні об’єкти вдень і вночі. Так росіяни намагаються дезорганізувати повсякденне життя киян і вибити з колії міську інфраструктуру.
Крім цього, план Путіна має на меті завдати шкоди економіці України через блокування логістики та переміщення пасажирів і вантажів.
РФ знову атакувала Південний міст у Києві
Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Київ зазнав чергової російської атаки. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, було зафіксовано повторне влучання у Південний міст, куди одразу виїхали екстрені служби.
Окрім цього, у Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Вони пошкодили вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів. Пожежі внаслідок падіння не виникло, інформація про постраждалих не надходила, а деталі й масштаби наслідків наразі уточнюються.