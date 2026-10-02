Граф Спенсер публічно виступив із новою критикою на адресу короля Чарльза III

Чарльз Спенсер і король Чарльз III / © Associated Press

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Чарльз Спенсер зробив чергову заяву про короля Чарльза під час презентації своєї нової книжки «Лебедина пісня: Діана, моя сестра» у Нью-Йорку. Граф, брат покійної принцеси Діани, випустив свою книжку минулого тижня, і вона містить безліч тверджень, які шокують.

Одне з таких тверджень полягало в тому, що король Чарльз сказав, що люди «забудуть» про його колишню дружину (принцесу Діану) незабаром після її смерті. Граф також стверджував, що король, який на той час був принцом Уельським, поводився як «переможець лотереї», коли Діана, мати його двох дітей, загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

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Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Букінгемський палац опублікував заяву після звинувачень, що містяться в книжці, в якій йшлося: «Братська скорбота може затьмарити розум, вплинути на судження та спотворити пам’ять».

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В інтерв’ю на книжковій презентації в Нью-Йорку Чарльз Спенсер напосів на короля Чарльза з новою атакою з двох слів, заявивши, що заява палацу від його імені була «дуже агресивною».

Виступаючи у вівторок на презентації книжки у Нью-Йорку, граф також заявив, що король не спростував ці твердження, після чого звинуватив палац у газлайтингу своєю заявою.

«Чарльз мав можливість нічого не говорити або заперечувати це, але він не зробив ні того, ні іншого».

Книга «Лебедина пісня: Діана, моя сестра» / © Associated Press

Газета The Times також повідомляє, що граф на цьому заході говорив про те, що король має «запальний характер».

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Тим часом палац не опублікував жодних додаткових заяв у відповідь на книжку графа Спенсера.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Associated Press

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