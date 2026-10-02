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Граф Спенсер публично выступил с новой критикой в адрес короля Чарльза III
Брат принцессы Дианы — граф Чарльз Спенсер — снова высказался о короле Чарльзе III.
Чарльз Спенсер сделал очередное заявление о короле Чарльзе во время презентации своей новой книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра» в Нью-Йорке. Граф, брат покойной принцессы Дианы, выпустил свою книгу на прошлой неделе, и в ней содержится множество шокирующих утверждений.
Одно из таких утверждений заключалось в том, что король Чарльз сказал, что люди «забудут» о его бывшей жене (принцессе Диане) достаточно скоро после ее смерти. Граф также утверждал, что король, который в то время был принцем Уэльским, вел себя как «победитель лотереи», когда Диана, мать его двоих детей, погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.
Букингемский дворец опубликовал заявление после обвинений, содержащихся в книге, в котором говорилось: «Братская скорбь может затуманить разум, повлиять на суждение и исказить память».
В интервью на книжной презентации в Нью-Йорке Чарльз Спенсер обрушился на короля Чарльза с новой атакой из двух слов, заявив, что заявление дворца от его имени было «очень агрессивным».
Выступая во вторник на презентации книги в Нью-Йорке, граф также заявил, что король не опроверг эти утверждения, после чего обвинил дворец в газлайтинге своим заявлением.
«Чарльз имел возможность ничего не говорить или отрицать это, но он не сделал ни того, ни другого».
Газета The Times также сообщает, что граф на этом мероприятии говорил о том, что у короля «вспыльчивый характер».
Тем временем, дворец не опубликовал никаких дополнительных заявлений в ответ на книгу графа Спенсера.