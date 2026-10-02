Граф Спенсер публично выступил с новой критикой в адрес короля Чарльза III

Чарльз Спенсер и король Чарльз III / © Associated Press

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Чарльз Спенсер сделал очередное заявление о короле Чарльзе во время презентации своей новой книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра» в Нью-Йорке. Граф, брат покойной принцессы Дианы, выпустил свою книгу на прошлой неделе, и в ней содержится множество шокирующих утверждений.

Одно из таких утверждений заключалось в том, что король Чарльз сказал, что люди «забудут» о его бывшей жене (принцессе Диане) достаточно скоро после ее смерти. Граф также утверждал, что король, который в то время был принцем Уэльским, вел себя как «победитель лотереи», когда Диана, мать его двоих детей, погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

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Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Букингемский дворец опубликовал заявление после обвинений, содержащихся в книге, в котором говорилось: «Братская скорбь может затуманить разум, повлиять на суждение и исказить память».

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В интервью на книжной презентации в Нью-Йорке Чарльз Спенсер обрушился на короля Чарльза с новой атакой из двух слов, заявив, что заявление дворца от его имени было «очень агрессивным».

Выступая во вторник на презентации книги в Нью-Йорке, граф также заявил, что король не опроверг эти утверждения, после чего обвинил дворец в газлайтинге своим заявлением.

«Чарльз имел возможность ничего не говорить или отрицать это, но он не сделал ни того, ни другого».

Книга «Лебединая песня: Диана, моя сестра» / © Associated Press

Газета The Times также сообщает, что граф на этом мероприятии говорил о том, что у короля «вспыльчивый характер».

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Тем временем, дворец не опубликовал никаких дополнительных заявлений в ответ на книгу графа Спенсера.

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Associated Press

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