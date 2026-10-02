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Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать учиться или учить
День, в течение которого происходит смена энергетических потоков — выбирают другое направление и идут от негатива к позитиву.
В этот день не рекомендуется рисковать и приступать к реализации новых проектов, зато он благоволит к получению новых знаний — можно начинать учиться или учить других.
Сегодня, 2 октября, получать новые знания можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно начинать учиться или учить.
Близнецы
Близнецы всегда рады научиться чему-нибудь новому и легко усваивают знания. Они всегда знают, что смогут применить их на практике на благо самих себя, что для них важнее всего. Вот и сегодня они захотят — и смогут — записаться на курсы, которые дадут им возможность преуспеть и заработать.
Стрелец
Стрельцы, кажется, уже рождаются преподавателями — они не только хотят, но и умеют учить, поэтому их ученики и студенты внимательно к ним прислушиваются, а впоследствии демонстрируют высокий уровень полученных знаний сегодняшний день исключением не станет.
Козерог
Козероги всегда рады научиться тому, что поможет им преуспеть в профессиональной деятельности. Поэтому, узнав, что существуют курсы или тренинги, которые дадут им неведомые доселе знания, они поспешат на них записаться — это позволят им усилить свою компетентность и мастерство.
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