Заморозки восени / фото ілюстративне

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Потужний антициклон принесе до України суху та комфортну погоду, однак у більшості областей уночі будуть заморозки на ґрунті.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, 2 жовтня погоду в Україні визначатиме потужний антициклон — область високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сонячно й без опадів.

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«Оскільки ясно та зоряно буде вночі, то найближчої ночі є висока ймовірність заморозків на ґрунті. Проте не всюди, а лише у західних, північних областях, а також на Вінничині, Черкащині та Полтавщині», — прогнозує Діденко.

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Удень термометри покажуть від +16 до +18 градусів тепла, хоча на північному сході буде трохи прохолодніше — від +12 до +16 градусів тепла. Найтеплішими куточками країни залишаться Закарпаття та Крим, де повітря прогріється до +20…+22 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 2 жовтня хмарну погоду без опадів.

«Нашу погоду визначатиме саме той антициклон, центр якого переміщуватиметься з півночі Скандинавії у південному напрямку й удень 02 жовтня розташовуватиметься над Білоруссю. Таке його розташування спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря. Тиск і далі зростатиме, вологість зменшуватиметься від ночі до дня. Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні», — повідомляють синоптики.

Вітер дутиме переважно північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень становитиме від +14 до +19 градусів тепла.

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Погода в Україні 2 жовтня / © Укргідрометцентр

Через малохмарну погоду вночі 2 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях передбачаються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3. У суботу, 3 жовтня, до цих областей приєднаються і південні регіони.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий, і попереджають, що такі погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 2 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 3 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 2 жовтня.

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