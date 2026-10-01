Названо 5 знаків зодіаку, на яких у жовтні 2026 чекає великий прибуток: хто ці щасливці

Фінансовий гороскоп на жовтень 2026 / © Mixnews

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Жовтень 2026 року для деяких знаків зодіаку може стати періодом нових фінансових можливостей. Астрологи виділяють серед них Дів, Терези, Козорогів, Тельців і Риб: комусь можуть запропонувати вигідний проєкт, хтось отримає додаткові гроші за вже виконану роботу, а для когось відкриється можливість збільшити дохід.

Раніше ми писали, хто зі знаків зодіаку має величезну внутрішню силу та стійкість.

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Діва

Для Дів жовтень може виявитися особливо цікавим у фінансовому плані. За прогнозом, у першій половині місяця для представників цього знаку відкриваються нові фінансові можливості — від додаткового заробітку до підвищення чи нової професійної пропозиції.

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Астрологи радять звертати увагу на пропозиції, які можуть спочатку здаватися незначними. Саме вони здатні згодом перерости у стабільніше джерело доходу.

Телець

Для Тельців жовтень може принести більше фінансової стабільності. Серед можливих сценаріїв астрологи називають додаткові гроші за вже виконану роботу або покращення матеріального становища.

Водночас місяць більше підходить для зміцнення бюджету, ніж для імпульсивних витрат. Гроші, які прийдуть, краще не витрачати одразу.

Терези

Терезам прогнозують перегляд фінансових звичок і можливість змінити підхід до заробітку. За астрологічним прогнозом, жовтень може стати для цього знаку періодом переосмислення фінансових рішень і джерел доходу.

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Особливо перспективними можуть бути вже знайомі проєкти, старі ділові контакти або можливості, які раніше залишилися без уваги.

Козоріг

Козорогам гроші можуть прийти через професійну активність. Астрологічний прогноз на жовтень пов’язує можливе покращення фінансової ситуації з наполегливою роботою, новим проєктом, премією або підвищенням.

Окремо астрологи звертають увагу на партнерства: співпраця з правильно підібраною людиною може відкрити додаткові фінансові можливості.

Риби

Для Риб жовтень може стати одним із найцікавіших місяців року щодо грошей. Можуть бути підвищення, нова посада або зростання доходу.

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Представникам цього знаку радять не применшувати власні професійні результати. Якщо з’явиться можливість поговорити про зарплату, нові обов’язки чи вигідніший проєкт, жовтень може стати слушним періодом для такого кроку.

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