У США почалися раптові ядерні випробування

Метою випробування було отримання нових даних / © Pixabay

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Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) здійснило випробування щодо виявлення ядерних вибухів малої потужності.

Про це повідомила пресслужба відомства.

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Дослідження відбувалося у тунелі Р на Невадському національному полігоні безпеки (NNSS) з використанням хімічних вибухових речовин та радіоактивних трасерів. Зібрані дані планують використовувати для перевірки наукових моделей та уточнення алгоритмів у рамках зусиль США щодо виявлення ядерних вибухів.

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Пресслужба NNSA зазначає, що експеримент був зосереджений на розширенні можливостей США щодо виявлення «розв’язаного» вибуху.

Вимірювання проводилися з використанням широкого набору передових датчиків.

«Для виявлення ядерної діяльності потрібні ядерні знання, і подібні експерименти гарантують, що Америка залишається неперевершеною у виявленні. Адміністрація президента США Дональда Трампа чітко дала зрозуміти, що Сполучені Штати будуть вести з позиції сили. Від американських інновацій не втекти. Цим експериментом ми надсилаємо чіткий сигнал: за цієї адміністрації Америка ніколи не виявиться перевершеною», — заявив очільник Національного управління ядерної безпеки Брендон Вільямс.

Ядерні перегони — що відомо

Нагадаємо, зростання побоювань щодо надійності гарантій безпеки США змушує Південну Корею та Японію відкрито розглядати створення власної ядерної зброї. На тлі посилення тиску КНР і КНДР це може змінити баланс стримувань у світі.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон розпочали конфіденційні переговори щодо ядерного стримування Європи.

Раніше США оприлюднили нові дані про підозрілий вибух на китайському полігоні Лоп-Нор. У Вашингтоні вважають, що це могло бути ядерне випробування.

Крім того, за даними західних джерел, Росія нібито перекидає ядерні можливості ближче до кордонів Євросоюзу через Білорусь. Лідер білоруської опозиції закликала Захід приділити більше уваги ситуації в країні.

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