В США начались внезапные ядерные испытания

Целью испытания было получение новых данных / © Pixabay

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Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) провело испытание по обнаружению ядерных взрывов малой мощности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Исследование проходило в тоннеле Р на Невадском национальном полигоне безопасности (NNSS) с использованием химических взрывчатых веществ и радиоактивных трассеров. Собранные данные планируется использовать для проверки научных моделей и уточнения алгоритмов в рамках усилий США по обнаружению ядерных взрывов.

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Пресс-служба NNSA отмечает, что эксперимент был сосредоточен на расширении возможностей США по выявлению «разрешенного» взрыва.

Измерения производились с использованием широкого набора передовых датчиков.

«Для выявления ядерной деятельности нужны ядерные знания, и подобные эксперименты гарантируют, что Америка остается непревзойденной в обнаружении. Администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять, что Соединенные Штаты будут вести с позиции силы. От американских инноваций не уйти. Этим экспериментом мы посылаем четкий сигнал: при этой администрации Америка никогда не окажется превзойденной», — заявил глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс.

Ядерная гонка — что известно

Напомним, рост опасений относительно надежности гарантий безопасности США заставляет Южную Корею и Японию открыто рассматривать создание собственного ядерного оружия. На фоне усиления давления КНР и КНДР, это может изменить баланс сдерживаний в мире.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали конфиденциальные переговоры по ядерному сдерживанию Европы.

Ранее США обнародовали новые данные о подозрительном взрыве на китайском полигоне Лоп-Нор. В Вашингтоне считают, что это могло быть ядерное испытание.

Кроме того, по данным западных источников, Россия якобы опрокидывает ядерные возможности ближе к границам Евросоюза через Беларусь. Лидер белорусской оппозиции призвала Запад уделить больше внимания ситуации в стране.

Также узнайте, какие страны имеют самые большие арсеналы, кто наращивает боеголовки и как меняется мировая ядерная карта.

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