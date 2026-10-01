Почему одно ухо внезапно краснеет и «горит»: организм может подавать неожиданный сигнал

Почему одно ухо краснеет и становится горячим / © Freepik

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Бывает, что одно ухо внезапно начинает «гореть» и становится ярко-красным, хотя ещё несколько минут назад ничего не беспокоило. Чаще всего такая реакция вполне естественна, однако иногда она может указывать на раздражение, инфекцию или другую проблему.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Почему ухо может внезапно «загореться»

Ушная раковина покрыта тонкой кожей и хорошо кровоснабжается. Поэтому любое расширение сосудов быстро становится заметным: ухо краснеет и кажется более горячим.

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Такой механизм может запускаться под воздействием вполне обычных факторов. Например, в жару организм усиливает приток крови к поверхности кожи, чтобы избавиться от избыточного тепла. Подобное происходит и во время физических нагрузок, когда температура тела повышается.

Реакция возможна даже после пребывания на холоде. Пока человек находится на улице при низкой температуре, организм ограничивает кровоснабжение кожи. В тёплом помещении сосуды снова расширяются — именно в этот момент ухо может покраснеть, заныть или покалывать.

Если цвет кожи быстро возвращается к нормальному после отдыха или смены температуры, а других симптомов нет, само по себе покраснение не обязательно свидетельствует о воспалении.

Организм может так реагировать на эмоции

Причиной покраснения ушей иногда становится не температура, а эмоциональное состояние. Стыд, смущение, гнев или тревога могут влиять на кровеносные сосуды и усиливать приток крови к коже.

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У кого-то в такие моменты краснеет в основном лицо, у других реакция хорошо заметна на шее и ушах. При этом одно ухо иногда может покраснеть сильнее другого.

Когда эмоции утихают, обычно проходит и покраснение.

Если покраснение не проходит, причина может крыться в коже

Совершенно иная картина складывается, если ухо остается красным дольше, а к изменению цвета добавляются зуд, сухость, сыпь или шелушение.

Одной из возможных причин является контактный дерматит. Кожа вокруг ушей соприкасается с большим количеством средств и предметов — шампунями, краской и средствами для волос, косметикой, духами, наушниками и украшениями. Реакцию также может вызывать никель, содержащийся в некоторых металлических изделиях.

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Подсказкой в таком случае может служить местоположение раздражения: оно часто возникает именно там, где кожа соприкасалась с каким-либо предметом или веществом.

Подобные симптомы возможны и при экземе. Кожа на самом ухе или рядом с ним может быть сухой, покрасневшей, зудящей и шелушащейся. Рачесывание только усиливает раздражение, а повреждение кожи делает её более уязвимой к инфекции.

Уши и область за ними также могут поражаться себорейным дерматитом. В таком случае покраснение и шелушение могут сочетаться с перхотью на коже головы.

Уши легко обгорают на солнце

Еще одна причина, о которой не сразу вспомнишь, — солнечный ожог. При нанесении солнцезащитного средства легко пропустить ушные раковины, хотя они остаются открытыми для ультрафиолетовых лучей.

После ожога ухо может быть красным, горячим и болезненным. При более серьезном повреждении возможны отек и волдыри, а впоследствии кожа может начать шелушиться.

У людей с короткими волосами, причёсанными волосами или облысением уши особенно подвержены воздействию солнца. Защитить эту область можно с помощью солнцезащитного средства, а также шляпы с широкими полями.

Боль и отек могут свидетельствовать о другой проблеме

Покраснение, сопровождающееся выраженной болью, отеком или выделениями, уже не стоит объяснять лишь усиленным кровотоком.

Так может проявляться воспаление наружного слухового прохода, известное также как «ухо пловца». Помимо боли и покраснения, возможны зуд, отек, выделения и ухудшение слуха.

Развитию инфекции может способствовать вода, остающаяся в слуховом проходе. Риск также повышают мелкие повреждения кожи. Именно поэтому использование ватных палочек сопряжено с риском: ими можно травмировать слуховой проход, а ушную серу — затолкнуть ещё глубже.

Особого внимания заслуживает покраснение после повреждения ушного хряща. Инфекция тканей вокруг него — перихондрит — может вызывать боль, отек, болезненность и ощущение жара. Одним из факторов риска является инфицирование после пирсинга хряща.

В отличие от обычной сосудистой реакции, такие симптомы не проходят только после отдыха или охлаждения.

Почему ухо может покраснеть при головной боли

Есть и гораздо более редкая причина — синдром красного уха. При этом состоянии одно или оба уха периодически краснеют и жгут. Приступы могут различаться по продолжительности и частоте.

В некоторых случаях приступ возникает после прикосновения к уху, физической нагрузки, изменения температуры или движений шеей.

Синдром «красного уха» связывают с мигренью, особенно у молодых людей. Поэтому при повторяющемся жжении и покраснении уха в сочетании с головными болями важно, возникают ли эти симптомы примерно одновременно.

В то же время сама мигрень может иметь гораздо более широкий спектр проявлений, чем головная боль. Среди них — тошнота, чувствительность к свету и звукам, нарушения зрения и другие неврологические симптомы.

Синдром «красного уха» также связывают с проблемами верхней части шейного отдела позвоночника и височно-нижнечелюстного сустава.

Последний расположен совсем рядом с ухом. Нарушения в его работе могут сопровождаться болью возле уха и в челюсти, щелканьем, головной болью или затруднениями при жевании. Если покраснение уха регулярно сопровождается такими симптомами, на это также стоит обратить внимание.

В то же время синдром «красного уха» — редкое состояние. Если уши время от времени краснеют в жару, после занятий спортом или из-за волнения, это само по себе не свидетельствует о его наличии.

Когда покраснение уха должно вызвать беспокойство

Ориентиром может служить не столько сам цвет уха, сколько то, как долго он сохраняется и что происходит одновременно.

Кратковременное явление, возникающее после перегрева, переохлаждения, тренировки или эмоционального возбуждения и проходящее самопроизвольно, обычно связано с временным расширением сосудов.

Другое дело, если ухо остается красным в течение нескольких часов или дней, проблема постоянно повторяется без видимой причины или появляются сильная боль, выраженный отек, зуд, шелушение или выделения. В таких случаях причиной может быть аллергический, воспалительный или инфекционный процесс.

Обращение за медицинской помощью особенно важно, если ухо покраснело, опухло и стало болезненным после травмы хряща или пирсинга.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что популярная добавка способна блокировать процессы восстановления мозга после травм и способствовать накоплению токсинов.

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