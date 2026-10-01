Зеленский показал видео с фронта и обратился к украинским военным

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины поблагодарил всех воинов и командиров, стоящих на защите наших ценностей, украинского права быть и нашего будущего.

Видеообращение глава государства записал в одном из пунктов управления на фронте.

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«Вот здесь, на полу из досок, среди маскировочных сеток, конечно, среди шевронов и флагов наших — именно в таких местах, без преувеличения, решается судьба Украины, судьба Европы, свободного мира. Здесь обретается Независимость. И путь к миру лежит вот этими лабиринтами, такими коридорами. И когда мы говорим: „Украина держится“, то начало вот эта устойчивость берет именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где Украина есть, потому что у Украины есть защитники, есть защитницы. Есть наши воины. Люди, которые делают такие места местами нашей действительно силы, украинской силы», — сказал Зеленский.

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Он выразил благодарность всем, кто носит на плечах шеврон и держит Независимость — пехоте, десанту, разведке, ПВО, боевой авиации, морским силам, артиллерии, связистам, инженерам, всем в ВСУ и ССО, Нацгвардии, СБУ, полиции и пограничникам.

«Мы благодарны всем вам, гордимся всеми, ценим все наши Силы безопасности и обороны», — добавил он.

Напомним, День защитников и защитниц Украины с 2023 года отмечают 1 октября, ранее — 14 октября.

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