ВСУ / © Associated Press

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На фронте ситуация остается ожесточенной: российские оккупанты пытаются давить на разных направлениях. Украинские военные не только сдерживают врага, но и отбрасывают его.

Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны имели успех в нескольких направлениях.

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На каких направлениях горячее всего

Сумское направление

Украинские военные продвинулись к северу от Корчаковки, что к северу от Сум. Об этом свидетельствуют геолокированные кадры, обнародованные 29 сентября.

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Между тем, российские источники продолжают распространять неподтвержденные заявления о продвижении на севере Сумской области.

Продвижение ВСУ на Сумщине

Министерство обороны России 30 сентября заявило, что российские войска захватили Товстодубово северо-западнее Сум.

Один из российских военных блогеров также заявил, что российские военные продвинулись к югу от Проходов и в Великом Приколе — оба населенных пункта расположены к востоку от Сум.

Другой российский блогер утверждал, что Кондратовка остается серой зоной, хотя ранее российские источники заявляли о захвате этого населенного пункта.

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Россияне заявляют об успехах на Сумщине

Север Харьковской области

Оккупанты продолжали наступательные действия на севере Харьковской области 29-30 сентября, но подтвержденных продвижений не имели. В то же время украинские силы контратаковали на этом участке.

Министерство обороны России 30 сентября заявило, что российские войска захватили Шабельное к северо-востоку от Харькова.

Что происходит на Харьковском направлении

Купянское направление

Российские войска 29-30 сентября продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись. Украинские силы проводили контратаки на этом участке.

Лиманское направление

Российские источники продолжают распространять ложные заявления о ситуации на Лиманском направлении и умалчивать успешные украинские контратаки во время операции «Вивальди».

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Один из российских военных блоггеров заявил, что украинские источники якобы распространяют ложную информацию о позициях ВСУ в Шандриголовом к северо-западу от Лимана. Он также утверждал, что российские войска якобы сохраняют позиции в Лимане, а украинские силы не перекрыли российское выступление к северу от города.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 30 сентября заявил, что действующие по указаниям Кремля российские военные блоггеры распространяют смонтированные кадры и ложную информацию, чтобы скрыть потери российских войск во время успешных украинских контратак, в частности в районе Нового к северу от Лимана.

По оценке ISW, Силы обороны контролируют Новое и Шандриголовое.

Ближайшие подтвержденные позиции российских войск расположены не менее 16 километров от Шандриголового и не менее 8,5 километра от Нового.

В то же время, все больше влиятельных российских военных блоггеров критикуют Министерство обороны России за нежелание признавать украинскую операцию «Вивальди» и фактическое расположение линии фронта.

Славянское направление

Оккупанты 29 — 30 сентября продолжали наступательные действия к северо-востоку от Славянска, вблизи Пискуновки, а также к востоку от города — в направлении Николаевки. Однако продвинуться им не удалось.

Российский милблогер заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Каленики к востоку от Николаевки и Васютинского к востоку от Краматорска.

Константиновское направление

Российские войска 29 — 30 сентября сосредоточили наступательные действия вблизи Константиновки, к юго-западу от города и в направлении Алексеево-Дружковки.

Однако продвинуться им не удалось, поскольку украинские силы контратаковали к северу и северо-западу от Константиновки.

Ореховское направление

Министерство обороны России заявило о якобы захвате Егоровки российскими войсками к северо-востоку от Орехова. Россияне подтвердили это якобы получение видео, на котором они устанавливают флаг в населенном пункте. По данным аналитиков, это произошло во время инфильтрации. Следовательно, враг не контролирует деревню, а пытается только преувеличить успехи.

Оккупанты врут о ситуации на Ореховском направлении

Напомним, Путин резко изменил планы по войне в Украине и действует по новой тактике. Из-за успехов ВСУ на поле боя Кремль пересмотрел свою начальную стратегию победы и преждевременно начал массированные удары по энергетике, чтобы отчаяться украинцев и принудить Киев к капитуляции.

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