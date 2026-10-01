Названы три вида рыбы, которые обязательно нужно есть людям за 60 для здоровья сердца и костей

Какая рыба богата витамином D и кальцием / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

После 60 лет в рационе особенно важно следить за достаточным количеством белка, омега-3 жирных кислот, витамина D, кальция и витамина B12. Один из самых простых способов получить часть этих питательных веществ — регулярно есть рыбу. Британский ресурс BBC Good Food, привлекающий диетологов и нутрициологов, рекомендует включать в рацион жирную рыбу, в частности лосось, скумбрию и сардины. Для людей постарше особенно интересны именно эти три вида: они сочетают полноценный белок полезных жиров, а сардины дополнительно могут быть источником кальция.

Раньше мы писали о недооцененной морской рыбе, которая очень полезная, вкусная и стоит недорого.

Реклама

Лосось — источник омега-3 и витамина D

Лосось ценится, прежде всего, за высокое содержание омега-3 жирных кислот EPA и DHA. Организм не производит его в достаточном количестве самостоятельно, поэтому получать эти вещества нужно из пищи.

Реклама

Омега-3 связаны с поддержанием нормальной работы сердечно-сосудистой системы и могут оказывать благоприятное влияние на уровень триглицеридов в крови. Лосось также обеспечивает организм белком и витамином D, который необходим для нормального обмена кальция и поддержания костной ткани.

Необязательно покупать дорогую свежую рыбу: консервированный лосось также может быть более доступным способом включить продукт в рацион.

Скумбрия — доступная рыба для здоровья сердца

Это жирная морская рыба, богатая омега-3, белком и селеном. По данным BBC Good Food, скумбрия относится к продуктам, которые снабжают организм значительным количеством полезных полиненасыщенных жиров.

Для человека после 60 лет это особенно важно в контексте рациона сердца. Лучше всего запекать или тушить скумбрию, а копченую рыбу следует употреблять реже из-за высокого содержания соли.

Реклама

Сардины — особенно ценны для костей

Сардины совмещают сразу несколько важных питательных веществ: белок, омега-3, витамин D и кальций. Особенность консервированных сардин состоит в том, что их обычно едят вместе с размягченными косточками. Именно они могут являться значимым источником кальция.

Поэтому сардины — один из практических вариантов для рациона людей постарше, особенно если молочных продуктов в меню недостаточно.

Новости партнеров

Новости партнеров