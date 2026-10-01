Дефицит бюджета $27 млрд: Украина просит ЕС о деньгах, а Брюссель требует реформ

Украина предстала перед острым дефицитом бюджета / © ТСН

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На фоне приближающейся зимы Киев предстал перед острым дефицитом бюджета именно тогда, когда Россия активизировала свои усилия для уничтожения украинской экономики. Путин усиливает давление — атакует города, заводы, мосты и порты непрерывными волнами реактивных дронов и ракет.

Об этом пишет Politico.

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Бюджету Украины не хватает денег в критический момент

Из-за нехватки ракет-перехватчиков силам ПВО трудно сбивать реактивные дроны, количество которых постоянно растет. Однако российские реактивные дроны — не единственная проблема.

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на этой неделе предупредил журналистов, что дефицит оборонного бюджета Украины уже составляет 27 миллиардов долларов. Правительство надеется покрыть около 7 миллиардов долларов за счет внутренних ресурсов, а по остальной сумме рассчитывает на помощь партнеров. В то же время, часть финансирования от Европейского Союза остается привязанной к реформам, которые Киев должен принять для разблокирования средств.

Тем временем россияне начали наносить удары по энергетической инфраструктуре. В столице начались первые отключения света за долгое время.

«С лета практически не было ни дня, чтобы враг не атаковал энергетическую инфраструктуру. Но атаки такого масштаба и интенсивности не было с момента окончания прошлого отопительного сезона», — заявил Корецкий.

После этого обстрела президент Зеленский в очередной раз призвал союзников предоставить больше средств ПВО.

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В последние недели РФ практически непрерывно атакует Киев дронами и ракетами. Попадания приходятся на железную дорогу, энергообъекты, порты, заводы и другую критическую инфраструктуру по всей стране. Это уничтожает украинскую экономику и усиливает давление на государственный бюджет. В поисках внутренних источников для перекрытия части оборонного дефицита правительство рассматривает вариант повышения налогов.

«Конечно, повышение налогов никогда не является идеальным шагом, но в военное время мы не можем позволить себе роскошь популизма или притворяться, будто можем ничего не просить у общества», — говорит экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко.

Без должного финансирования способность Украины продолжать сопротивление России окажется под угрозой, предупредил Корецкий. Деньги нужны Киеву для заказа оружия и боеприпасов на следующий год.

«Это касается, прежде всего, дальнобойных беспилотников — нашей способности возвращать войну туда, откуда она пришла. Это критическая потребность, которую нужно обеспечить», — добавил Корецкий.

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Корецкий сообщил, что Киеву придется перераспределить расходы, чтобы страна могла продолжать борьбу.

«Это предполагает строгий режим экономии государственных финансов и отсрочку определенных неприоритетных расходов. Эти средства направляются на обеспечение выплат военнослужащим и поддержку их семей. В первую очередь, мы финансируем: оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителей, врачей и других бюджетников».

Испытывает ли аналогичное давление Россия

Москва также вынуждена преодолевать растущие вызовы бюджетных расходов, но из-за гораздо большей экономики и возможности повышать налоги, враг имеет больше пространства для ведения длительной войны.

В первом полугодии дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,8 триллиона рублей (60,4 миллиарда евро), который покрывается за счет повышения налогов. В следующем году РФ планирует потратить на оборону 17,1 триллиона рублей (180 миллиардов евро) — это на 27% больше, чем в этом году, и является третью всех расходов РФ.

Несмотря на нехватку денег, Украина сохраняет способность наносить врагу болезненные удары. Кроме того, украинские военные активно продвигаются на фронте — в частности, на Сумском и Лиманском направлениях.

Европа испытывает давление из-за Украины

Поскольку для продолжения атак на РФ Украина нуждается в деньгах, это создает дополнительное давление на европейских союзников, которые обеспечивают основную часть оружия и финансирования. Сейчас ЕС выплачивает транши в пределах двухлетнего кредита на 90 миллиардов евро, но Киев призывает ускорить эти выплаты для перекрытия дефицита в бюджете.

Перед выделением следующего транша в ЕС требуют от Верховной Рады Украины завершения критически важных реформ, предусмотренных дорожной картой вступления страны в ЕС.

«По мере продвижения реформ в Раде будет расти и бюджетная поддержка. В этом календарном году нам всем еще доступно 37 миллиардов евро», — написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Со своей стороны, Киев оказывает давление на Брюссель с требованием вернуться к вопросу использования замороженных в ЕС активов Центрального банка России на сумму более 200 миллиардов евро.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил донорам, что в 2027 году Украине понадобится 52,6 миллиарда долларов помощи, из которых около 32,6 миллиарда остаются необеспеченными.

Бюджет Украины: последние новости

Напомним, Украина предстала перед угрозой масштабной урезки бюджета из-за задержки парламентом непопулярных реформ, необходимых для получения 4 миллиардов долларов помощи от ЕС. Кроме того, возник дополнительный дефицит в оборонном бюджете на 27 миллиардов долларов из-за роста военных расходов, в том числе на дорогие ракеты для уничтожения беспилотников.

Премьер-министр Сергей Корецкий призвал нардепов немедленно принять нужные решения, в частности, противоречивый законопроект о НДС на дешевые зарубежные посылки, а международных партнеров — уменьшить финансовую неопределенность и ускорить выплаты.

Для новоназначенного премьера Сергея Корецкого, ранее возглавлявшего «Укрнафту» и «Нафтогаз», преодоление бюджетного кризиса является первым испытанием в преддверии самой тяжелой зимы.

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