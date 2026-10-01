Повышение пенсий в октябре 2026 года: кто получит деньги и как их начислят

Возрастная доплата к пенсии / © iStock

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Пенсионный фонд Украины сообщает, что в октябре части пенсионеров автоматически пересчитают выплаты по достижении соответствующего возраста. Размер доплаты зависит от возрастной категории.

Кто получит доплату

По данным Пенсионного фонда Украины, ежемесячную возрастную доплату автоматически назначают пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет. Ее размер зависит от возраста:

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от 70 до 74 лет - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

от 80 лет - 570 гривен.

Доплату устанавливают автоматически со дня достижения соответствующего возраста, поэтому обращаться с заявлением в ПФУ не требуется. После достижения следующего возрастного порога пенсионеру устанавливают новый размер доплаты, а не прибавляют его к предварительной выплате.

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К примеру, после 75-летия доплата растет с 300 до 456 гривен — то есть на 156 гривен. После достижения 80 лет она будет составлять 570 гривен, что на 114 гривен больше предыдущего размера.

Кому могут не назначить деньги

Самого факта достижения нужного возраста недостаточно. Одно из главных условий — общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10340,35 гривны.

При расчете учитывают не только основную пенсию, но и предусмотренные законодательством индексации, повышение и другие доплаты. Если общая сумма превышает установленный предел даже на одну копейку, возрастную компенсацию не назначают.

Доплата также не будет установлена, если пенсионер еще не достиг соответствующего возраста или в его пенсионном деле нет необходимых актуальных данных. Если человек имеет право на выплату, но не получил его автоматически, следует обратиться в Пенсионный фонд и проверить информацию по пенсионному делу.

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Когда поступят деньги

Начисление начинается со дня рождения, а не обязательно с первого числа месяца. Если пенсионеру исполнилось 70 лет, например 20 октября, за первый месяц он получит доплату только за период с 20 октября по конец месяца. С ноября выплата должна поступать в полном размере.

Возрастная доплата является отдельной ежемесячной компенсационной выплатой, а не общим повышением пенсий. Общую индексацию в 2026 году провели с 1 марта — с применением коэффициента 1,121, то есть на 12,1%.

Возрастные надбавки не индексируют в рамках этого перерасчета. Их размер остается фиксированным и составляет 300, 456 или 570 гривен в зависимости от возраста.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Некоторые неработающие пенсионеры также могут получить доплату почти в 1 300 гривен. Об условиях ее назначения и перечне необходимых документов мы рассказывали в материале "Доплата к пенсии в октябре: кто получит дополнительные 1300 гривен".

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По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составила 7272 гривны . В то же время около двух третей пенсионеров получают менее 7 тысяч гривен.

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