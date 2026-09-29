Женщина, которую казнят впервые за 200 лет, сделала жуткое заявление перед смертью

Кристи Пайк / © dailymail.co.uk

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В США завтра, 30 сентября, казнят женщину, совершившую ужасное убийство. Накануне она заявила, что суд отнесся к ней слишком предвзято, приговорив к смертной казни. Также она хочет, чтобы смертельную инъекцию ей ввела женская команда.

Об этом пишет dailymail.com.

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О чём заявила женщина, приговорённая к смертной казни

Кристи Пайк было всего 18 лет, когда 12 января 1995 года она заманила Коллин Слеммер, свою однокурсницу по программе «Джоб Корпс», в отдалённый уголок кампуса Университета Теннесси и жестоко убила её.

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Пайк стала самой молодой женщиной, приговоренной к смертной казни в США. Она также должна стать первой женщиной, казненной в Теннесси за последние более чем 200 лет.

Пайк заявила, что чувствует «родство» с Линдси Кленси, которой грозило пожизненное заключение за убийство своих детей: пятилетней Коры, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана. Клэнси не отрицала, что задушила детей, но утверждала, что её следует признать невиновной в связи с невменяемостью.

«Мы обе — женщины, которые оказались в беде из-за сугубо женских проблем. Однако есть одно отличие: со времени моего судебного процесса общественное сознание в отношении женских проблем значительно изменилось», — сказала Пайк газете The Times.

Когда её спросили, считает ли она, что присяжные отнеслись бы к её делу с большим пониманием, если бы суд состоялся сегодня, Пайк ответила, что, по её мнению, так и было бы, «поскольку научные знания о развитии мозга продвинулись вперёд».

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Она также отметила, что, по её мнению, её наказали более строго, чем следовало бы, поскольку её сообщник был чернокожим.

«Хотя расизм не исчез, он несколько ослаб», — сказала Пайк.

Что известно о преступлении, совершенном осужденной на смертную казнь

Кристи Пайк была убеждена, что её жертва Коллин Слеммер пыталась переманить её 17-летнего парня, Тадарила Шиппа, однокурсника из «Джоб Корпс», с которым Пайк разделяла интерес к сатанинской символике. Друзья погибшей отрицали какую-либо романтическую конкуренцию.

Пайк и ещё одна студентка, Шадолла Петерсон, придумали план, как выманить Коллин Слеммер с территории школы, сказав ей, что хотят помириться, и предложив покурить марихуану в уединённом месте недалеко от кампуса Университета Теннесси.

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В тот вечер Слеммер ушла вместе с Пайком, Шипом и Петерсоном. Как только они вошли в лес, на неё напали.

По словам прокуроров, не менее получаса девушку избивали, пинали и наносили ей порезы, пока она умоляла их остановиться и неоднократно пыталась сбежать.

В какой-то момент во время нападения Шипп вырезал на её груди пентаграмму, пока она ещё была жива.

В конце концов Слеммер скончалась от ударов по голове.

Позже Пайк вернулась в центр «Джоб Корпс» с осколком черепа Слеммера, который она показала другим учащимся, рассказывая о том, что произошло.

На следующее утро Слеммер нашли мертвой: она была обнажена до пояса, а её пропитанная кровью одежда висела на ветках над ней.

В марте 1996 года Пайк была признана виновной в умышленном убийстве первой степени и в сговоре.

В чём адвокаты этой женщины убеждали суд

При вынесении приговора присяжные признали, что убийство Коллин было особенно жестоким и сопровождалось пытками или серьезным физическим насилием, выходящим за пределы необходимого для её убийства. Они приговорили Пайка к смертной казни.

Адвокаты Пайк обратились к губернатору штата Теннесси Биллу Ли с просьбой помиловать её и заменить приговор на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, сославшись на перенесенное ею в детстве сексуальное насилие и психические заболевания, которые не были упомянуты в ходе первоначального судебного разбирательства в качестве смягчающих обстоятельств.

Согласно ходатайству, Пайк подвергалась сексуальному насилию со стороны бойфренда своей бабушки в возрасте от двух до пяти лет. В 11 лет её изнасиловал 37-летний сосед, который получил лишь условный срок и продолжал жить неподалёку.

Затем, в 17 лет — почти ровно за год до убийства Коллин — Пайк сообщила, что, когда она шла в магазин, её затащили в лес и изнасиловал незнакомец. Было проведено обследование на предмет изнасилования, но личность нападавшего так и не была установлена.

Её адвокаты также утверждают, что она подвергалась физическому насилию дома, в детстве несколько раз пыталась покончить с собой, а после попадания в камеру смертников у неё диагностировали биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Адвокаты Пайка утверждают, что из-за того, что эти диагнозы не были учтены в ходе судебного разбирательства, присяжные были лишены важной информации о подростке, в отношении которого они выносили приговор.

В понедельник губернатор Ли отказал Пайк в помиловании, в результате чего ей грозит казнь.

В то же время адвокаты Пайк обратились с просьбой, чтобы смертельную инъекцию ей вводила исключительно женская команда, аргументируя это тем, что удержание и манипуляции со стороны мужчин могут вызвать повторную травму из-за пережитого ею в прошлом сексуального насилия.

Если эта просьба будет отклонена, она попросила, чтобы её вместо этого повесили.

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