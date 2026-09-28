Дочь раскрыла подмену по родинке: семья на похоронах матери обнаружила в гробу тело незнакомки

Погребение / © pixabay.com

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В США, в городе Детройт, семья 61-летней Кимберли Мур испытала шок во время прощания с женщиной. Вместо тела матери ее дочь увидела в гробу незнакомку.

Об этом пишет unilad.

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Родственники собрались в Hutchinson Funeral Home, чтобы провести Кимберли Мур в последний путь. Однако дочь усопшей Бьянка Робинсон сразу поняла, что произошло что-то не то.

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Как рассказала женщина местному телеканалу KWTX News 10, она обратила внимание на ноги покойной. По словам Робинсон, на них не было родинки, которая была у ее матери.

«Я не увидела той родинки, которая есть у моей мамы на ногах», – рассказала она.

После этого дочь позвала работника похоронного бюро.

«Я посмотрела на мужчину и сказала: "Сэр, это не моя мама". А он сказал: "Мне жаль. Они, видимо, кремировали вашу маму неделю или две назад. Мне очень жаль"», — вспоминала Робинсон.

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Семья до сих пор не знает, где останки Кимберли Мур

После обнаружения ошибки семья, по ее словам, не получила даже праха, который похоронное бюро утверждает, что принадлежит Кимберли Мур.

«Нам нужны ответы. Это безумие. Мы этого не заслуживаем. Она этого не заслуживает», — сказала дочь.

«Я просто пытаюсь понять, где моя мама», — добавила Робинсон.

Несмотря на отсутствие останков, семья решила провести запланированную церемонию памяти Кимберли Мур в субботу, 19 сентября.

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Особенно болезненной ситуацию сделало то, что сама Мур заранее организовала собственные похоронные дела, чтобы после ее смерти семье не пришлось заниматься этими вопросами.

«Я не могу этого понять, ведь, в конце концов, она оставила все организованным для нас, чтобы нам не пришлось беспокоиться о деньгах на похороны и прочем. Она оставила все отлично организованным, и я не могу поверить, что с ней такое произошло», — рассказал один из родственников.

Похоронное бюро начало внутреннюю проверку

В Hutchinson Funeral Home заявили, что сожалеют о случившемся и начали внутреннюю проверку.

«Мы разбиты горем и глубоко сожалеем о том, что пережила семья госпожи Мур. Мы начали собственную внутреннюю проверку, чтобы точно установить, что произошло и соответственно отреагируем на это», — говорится в заявлении похоронного бюро.

Через несколько дней после того, как семья сообщила об ошибке, скончался вице-президент похоронного бюро Джозеф Хатчинсон-младший. В то же время, издание отмечает, что его смерть не связывают с ситуацией с кремацией.

Семья Хатчинсона попросила не нарушать ее конфиденциальность в связи с внезапной смертью.

Как должны проверять личность умершего

Доктор Марк Эвели, преподающий науку о похоронном деле в Университете Уэйна, объяснил CBS News, что похоронные бюро должны проверять личность умершего на разных этапах процедуры.

«Мы также должны проверить удостоверение личности, подтвердить личность и задокументировать это перед окончательным захоронением или кремацией», —сказал он.

Напомним, в Украине мужчина из Конотопа притворялся «красоткой» ради денег.

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