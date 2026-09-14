С марта его судьба была неизвестна: на щите вернулся защитник Роман Фенин

Погиб боец «Скелі» Роман Фенин

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Прикарпатье потеряло еще одного защитника. Официально подтвердилась смерть военного Романа Фенина, который был родом из Тлумацкой общины в Ивано-Франковской области. Жизнь бойца 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» оборвалась 12 марта во время выполнения боевого задания неподалеку от села Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом написали в Тлумацком городском совете.

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Подтвердилась гибель бойца Романа Фенина, полгода считавшегося пропавшим без вести

Подтверждение о гибели военного, проживавшего в селе Локитка, опубликовали 12 сентября. В связи с этим 12 и 13 сентября в Тлумацкой общине объявили дни траура: в знак скорби там приспустили государственные флаги Украины с черными лентами и отменили все развлекательные и концертные мероприятия.

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«Гибель воина — это невыразимая боль для его семьи, друзей, побратимов и всего общества. Мы склоняем головы перед мужеством и самопожертвованием героя, который ценой собственной жизни защищал независимость и территориальную целостность нашего государства», — говорится в сообщении горсовета.

В тот же день, 12 сентября, скорбный кортеж с телом павшего защитника прибыл в общину, откуда направился в его родное село.

«В Тлумаче на коленях встретили кортеж с телом воина Романа Фенина. Сегодня с фронта в родной дом навсегда вернулся наш защитник из села Локитка Роман Фенин. Тлумачане вышли на улицы и в центр города, чтобы попрощаться с погибшим военнослужащим. Под бой колоколов и песню „Пливе кача по Тисині…“, они на коленях встретили тело воина-земляка», — написали в общине.

Мужчина полгода считался пропавшим без вести.

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В Украине погиб иностранец-доброволец: тело не нашли

Напомним, бывший мексиканский полицейский Марио Альберто Ловер Мартинес, который имел богатый военный опыт и в феврале 2025 года вступил в Интернациональный легион ВСУ, пропал без вести на войне в Украине.

Последний раз 37-летний боец выходил на связь 7 июня 2025 года в день рождения своей матери. Через два дня командир подразделения сообщил семье о гибели Марио в результате вражеской атаки дронов и стрельбы в пограничной зоне.

Официального подтверждения смерти мужчины нет, а его тело по документам остается на месте происшествия. В посольстве Мексики в Украине родственникам посоветовали ждать, поскольку поиск останков осложнен погодными условиями и временем, а процесс репатриации зависит от возможного перемирия. Для оформления компенсации или подтверждения родственникам необходимо лично прибыть в Украину для сдачи теста ДНК.

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