Российских военных могли тренировать в одной из стран ЕС: в парламенте требуют объяснений

Российские военные / © Reuters

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Болгарская партия «Демократическая Болгария» требует вызвать в парламент руководителей спецслужб. Поводом послужили заявления в СМИ, что в стране под руководством западных инструкторов могли тренироваться российские военные.

Об этом заявил депутат от Демократической Болгарии Ивайло Мирчев во время брифинга в парламенте, сообщает Болгарское телеграфное агентство (BTA).

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Поводом стала статья The Telegraph. Со ссылкой на австралийскую разведку издание заявило, что в болгарском селе Междени российские военные якобы проходили обучение у британских и австралийских инструкторов.

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По словам Мирчева, болгарские спецслужбы об этом не знают, потому он призвал обратить внимание на ситуацию.

«Мы будем требовать слушаний, на которых руководители контрразведки, Государственного агентства национальной безопасности и Государственного агентства разведки должны доложить Народному собранию, владеют ли они такой информацией, когда последний раз проводилась соответствующая проверка и как возможно, чтобы на территории Европейского Союза и восточного фланга НАТО российских военных готовили к войне».

Депутат Атанас Атанасов напомнил о сомнениях НАТО о надежности болгарских спецслужб и призвал правительство как можно быстрее реформировать сектор безопасности.

Речь идет о рейтинге европейских исследований от французского издания L’Express, где болгарская служба получила ноль баллов. Эксперты объяснили это недоверием к защищенности от политического и российского влияния.

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Напомним, несмотря на то, что Болгария остается ключевой целью российских спецслужб из-за выпуска боеприпасов для Украины, местные чиновники заранее отрицали версию диверсии на очередном оборонном объекте.

Ранее на военном заводе в болгарской деревне Белица вспыхнул пожар на складах боеприпасов. Район оцепила полиция, а из-за угрозы загрязнения воздуха жителей призывают не выходить на улицу и закрыть окна.

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