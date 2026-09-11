Нецензурная брань и ложь о погибшем: чем закончился конфликт сестры военного с гадалкой

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Победительница шоу «Битва экстрасенсов» Елена Курилова обратилась в полицию после того, как ее клиентка Елена Красвитна потребовала вернуть 12 тысяч гривен, уплаченных за консультацию. Причиной конфликта стали, в частности, заявления экстрасенса о погибшем брате женщины и её поведение во время встречи.

Об этом рассказали в проекте «Бритва экстрасенсов 2» на YouTube.

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Как отмечается в проекте, Красвитна обратилась к Куриловой, чтобы узнать больше об обстоятельствах гибели своего брата — украинского военнослужащего. Во время консультации, которая обошлась в 12 тысяч гривен, вместо ответов она услышала нецензурные высказывания в свой адрес и ряд шокирующих утверждений о погибшем.

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В частности, Курилова заявила, что тело военного было разорвано на части и его сестра не получит его целым. В то же время Красвитна, как утверждается в репортаже, лично участвовала в идентификации погибшего и его похоронах.

Кроме того, экстрасенс заявила, что у военнослужащего якобы была «карма» умереть до рождения детей. При этом у погибшего остался сын-подросток.

После консультации Красвитна потребовала вернуть уплаченные за услугу деньги. По её словам, Курилова в конце концов согласилась на это и перечислила 11 950 гривен, удержав 50 гривен в качестве банковской комиссии.

Однако после возврата денег конфликт продолжился. Курилова обратилась в полицию с заявлением о давлении и принуждении со стороны клиентки.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 355 Уголовного кодекса Украины — принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств.

Впоследствии первый заместитель начальника Подольского управления полиции ГУНП в Киеве Владислав Чернов сообщил участникам конфликта, что уголовное дело закрыто. По данным проекта «Бритва экстрасенсов 2», он также принес извинения за случившееся от имени правоохранителей.

Напомним, полиция Киева начала расследование возможного издевательства над 9-летним сыном военнослужащего со стороны его сверстников во время учебно-тренировочных сборов в Болгарии. Речь идет о резонансном инциденте, связанном с киевской спортивной школой «Ринг», воспитанники которой находились на выездных сборах.

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