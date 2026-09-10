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- Украина
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Скандал с сырой морковью в школьном обеде набирает обороты: что стало известно (фото)
После распространенных Сетью фото школьных обедов в Черновцах реакция полиции не заставила себя ждать.
В Черновцах полиция начала уголовное производство после жалобы на организацию питания учащихся в лицее №9. Поводом стал обед, который школьники получили 2 сентября. Среди прочего детям подали целую очищенную сырую морковь, хлеб и творожную запеканку.
Главное управление Нацполиции в Черновицкой области сообщило об этом в комментарии ZAXID.NET.
Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм в рамках производства по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тыс. грн или другие наказания, в частности, пробационный надзор, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.
Подрядчик отрицает нарушение
Представитель компании, организующей питание в Черновицком лицее №9, Василий Пацарнюк заявил, что со стороны подрядчика правонарушения не было.
«В этой ситуации они сейчас разбираются. Это же не против нас открыли дело, а по факту. А если брать сам факт, то дать ребенку морковь — это криминал?» — сказал он в комментарии « Общественному. Черновцы «.
По словам Пацарнюка, в тот день еду подавали в соответствии с утвержденным меню. Он объяснил, что проблема возникла с нарезкой моркови.
«Единственное, что в тот день не успели порезать морковь. Это был первый день, новая локация, 650 детей. У нас здесь еще не было кейтеринга», — отметил представитель подрядчика.
С чего начался скандал
Ситуация получила огласку после появления в соцсетях фотографий школьного обеда. На них, в частности, была изображена сырая морковь.
Публикация вызвала резонанс, после чего Черновицкая областная военная администрация объявила о проверках качества питания в учебных заведениях области.
Начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко заявил, что считает недопустимым пренебрежение качеством и безопасностью питания детей, и поручил провести служебную проверку конкретного случая и внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины.
В Черновицком городском управлении образования также заявили, что такой вид и качество питания их категорически не устраивают. Там отметили, что после введения бесплатного питания для всех школьников нагрузка на школьные пищеблоки существенно выросла.
По данным управления, количество детей, питающихся в школах Черновцов, увеличилось примерно с 8-10 тыс. до более 26 тыс.
В Украине начали проверять школьное питание
На фоне скандала с 10 сентября Госпродслужба начала проверки организации питания в школах Украины. Заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко сообщила, что такие проверки будут проводиться без уведомления.
Бесплатное горячее питание для всех учащихся в школах Украины было введено с 1 сентября. На эту программу Черновицкая область получила около 272 млн грн государственной субвенции.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ситуации в лицее №9. Открытие уголовного производства само по себе не означает доказанности вины подрядчика — окончательные выводы должны сделать следствие и суд.