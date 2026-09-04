Военный ТЦК сломал руку мужчине, не подлежавшему мобилизации: что установило ГБР

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Черниговской области военнослужащему РТЦК и СП было предъявлено подозрение после того, как он во время мероприятий по оповещению незаконно применил физическую силу к гражданину, не подлежавшему мобилизации, и сломал ему руку.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Согласно материалам следствия, инцидент произошел 18 июня 2026 года в Прилуках. Военнослужащие ТЦК совместно с сотрудником полиции проводили мероприятия по оповещению граждан и проверяли документы.

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Сотрудник правоохранительных органов установил, что остановленный мужчина не находится в розыске, не нарушает правил воинского учета и не подлежит мобилизации. По данным ГБР, он сразу сообщил об этом военнослужащим ТЦК.

Несмотря на это, сержант, как утверждают следователи, решил силой посадить мужчину в служебный автомобиль. Вместе с другим военнослужащим они заломили гражданину руки за спину и начали вести его к автомобилю, пытаясь против его воли посадить в салон.

В результате применения физической силы мужчина получил закрытый оскольчатый перелом плечевой кости со смещением осколков и повреждением лучевого нерва. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала эти травмы как телесные повреждения средней степени тяжести, поскольку они привели к длительному нарушению здоровья.

«Помимо причиненного ущерба потерпевшему, такие действия, по оценке следствия, наносят ущерб авторитету Вооружённых Сил Украины, формируют негативное отношение общества к деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки и подрывают доверие к государственным институтам в условиях военного положения», — отметили в ГБР.

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© Государственное бюро расследований

Сержанту было предъявлено подозрение в превышении военным должностным лицом служебных полномочий, повлекшем существенный ущерб, совершенном в условиях военного положения. Ему инкриминируется ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, что в одном из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки было выявлено возможное нарушение прав мужчины, укоторого пятеро несовершеннолетних детей и который имеет право на отсрочку от мобилизации.

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