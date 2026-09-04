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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Костюк разбила россиянку и вышла в 1/8 финала US Open-2026

В третьем раунде мэйджора Марта выбила Екатерину Александрову из страны-террориста.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) вышла в 1/8 финала US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В третьем круге мэйджора 24-летняя уроженка Киева одержала разгромную победу над "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой (WTA №19) — 6:3, 6:2.

Это была третья очная встреча между теннисистками — Александрова выиграла два предыдущих матча, которые состоялись в 2021 и 2022 годах.

Костюк во второй раз подряд вышла в 1/8 финала на US Open, повторив свой лучший результат на этом турнире Grand Slam.

За путевку в четвертьфинал Марта сразится с победительницей поединка между американкой Энн Ли (WTA №28) и чешкой Линдой Носковой (WTA №6), которая является чемпионкой Уимблдона-2026.

Отметим, что именно Носковой уступила Костюк в полуфинале Уимблдона-2026.

Костюк — первая украинка, преодолевшая третий круг US Open-2026. Позже свои матчи этой стадии сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Ранее сообщалось, что Стародубцева сверхволевой победой вышла в третий круг US Open-2026.

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