Джокович впервые в карьере вылетел на старте US Open

Новак Джокович / © Associated Press

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Сербский теннисист Новак Джокович не смог преодолеть первый круг основной сетки US Open-2026 в мужском одиночном разряде.

39-летний серб в сверхтяжелом пятисетовом матче проиграл аргентинцу Мариано Навоне — 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

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Поединок длился 4 часа 40 минут. На протяжении матча у Новака были серьезные проблемы со здоровьем — в третьем сете его несколько раз стошнило на корте, а после четвертой партии серб взял медицинский тайм-аут из-за боли в спине.

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Джокович впервые в карьере вылетел из US Open в стартовом раунде. До сих пор его худшим результатом на турнире был третий круг.

Для Новака это третье поражение в первом круге турнира уровня Grand Slam и первое за 20 лет. До этого он дважды вылетал в первом раунде Australian Open (2005, 2006).

"Если говорить о самом матче и общих ощущениях — это было действительно неприятно. Я, честно говоря, практически презирал каждый миг, который провел на корте из-за этого", — сказал Джокович после игры.

Следующим соперником Навоне станет победитель матча между Маттео Берреттини (Италия) и Стеном Вавринкой (Швейцария).

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Ранее сообщалось, что Свитолина одержала разгромную победу на старте US Open-2026.

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