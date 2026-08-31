ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Джокович впервые в карьере вылетел на старте US Open

Новак в первом раунде мэйджора потерпел поражение от аргентинца Мариано Навоне.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

Сербский теннисист Новак Джокович не смог преодолеть первый круг основной сетки US Open-2026 в мужском одиночном разряде.

39-летний серб в сверхтяжелом пятисетовом матче проиграл аргентинцу Мариано Навоне — 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Поединок длился 4 часа 40 минут. На протяжении матча у Новака были серьезные проблемы со здоровьем — в третьем сете его несколько раз стошнило на корте, а после четвертой партии серб взял медицинский тайм-аут из-за боли в спине.

Джокович впервые в карьере вылетел из US Open в стартовом раунде. До сих пор его худшим результатом на турнире был третий круг.

Для Новака это третье поражение в первом круге турнира уровня Grand Slam и первое за 20 лет. До этого он дважды вылетал в первом раунде Australian Open (2005, 2006).

"Если говорить о самом матче и общих ощущениях — это было действительно неприятно. Я, честно говоря, практически презирал каждый миг, который провел на корте из-за этого", — сказал Джокович после игры.

Следующим соперником Навоне станет победитель матча между Маттео Берреттини (Италия) и Стеном Вавринкой (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Свитолина одержала разгромную победу на старте US Open-2026.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie