Свитолина и Монфис вышли в полуфинал микст-турнира US Open-2026

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, вышли в полуфинал смешанного парного турнира US Open-2026.

В четвертьфинале Элина и Гаэль в матче с тремя тайбрейками обыграли британца Генри Паттена и чешку Катержину Синякову.

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Решающим стал супертайбрейк, на котором украино-французский дуэт победил со счетом 10:8.

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US Open-2026. Микст, четвертьфинал

Екатерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания) — Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) — 1:2 (4:5(6), 5:4(3), 8:9)

Для Свитолиной и Монфиса это был второй матч за день, на старте микст-турнира US Open-2026 они победили тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В полуфинале Элина и Гаэль сыграют с одним из четырех дуэтов: Белинда Бенчич / Флавио Коболли — Тейлор Таунсенд / Александр Зверев, Серена Уильямс / Карлос Алькарас — Эрин Рутлифф / Ллойд Гласспул.

Соперники Свитолиной и Монфиса в полуфинале станут известны после того, как состоятся матчи в другой части сетки.

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Отметим, что Элина и Гаэль впервые играют в одной паре на официальных соревнованиях.

Микст-турнир US Open-2026 проходит до начала основной сетки Grand Slam. Организаторы турнира предоставили Свитолиной и Монфису вайлдкард для участия в нем.

Ранее сообщалось, что Монфис растрогал до слез Свитолину своей прощальной речью на Roland Garros.

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