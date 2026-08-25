Свитолина в паре с Монфисом одержала разгромную победу на старте микст-турнира US Open-2026

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / © Associated Press

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, успешно стартовали в смешанном парном разряде US Open-2026.

В первом раунде Элина и Гаэль уверенно победили тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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Матч завершился победой Свитолиной и Монфиса со счетом 2:0 по сетам (4:1, 4:1).

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Отметим, что Элина и Гаэль впервые сыграли в одной паре на официальных соревнованиях.

Следующими соперниками Свитолиной и Монфиса станут победители противостояния между первой сеяной парой Арины Соболенко с сербом Новаком Джоковичем и чешки Екатерины Синяковой с британцем Генри Паттеном.

Микст-турнир US Open-2026 проходит до начала основной сетки Grand Slam. Организаторы турнира предоставили Свитолиной и Монфису вайлдкард для участия в нем.

Ранее сообщалось, что Монфис растрогал до слез Свитолину своей прощальной речью на Roland Garros.

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