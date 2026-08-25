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Свитолина в паре с Монфисом одержала разгромную победу на старте микст-турнира US Open-2026
Элина и Гаэль обыграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альясима.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, успешно стартовали в смешанном парном разряде US Open-2026.
В первом раунде Элина и Гаэль уверенно победили тандем Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Матч завершился победой Свитолиной и Монфиса со счетом 2:0 по сетам (4:1, 4:1).
Отметим, что Элина и Гаэль впервые сыграли в одной паре на официальных соревнованиях.
Следующими соперниками Свитолиной и Монфиса станут победители противостояния между первой сеяной парой Арины Соболенко с сербом Новаком Джоковичем и чешки Екатерины Синяковой с британцем Генри Паттеном.
Микст-турнир US Open-2026 проходит до начала основной сетки Grand Slam. Организаторы турнира предоставили Свитолиной и Монфису вайлдкард для участия в нем.
Ранее сообщалось, что Монфис растрогал до слез Свитолину своей прощальной речью на Roland Garros.