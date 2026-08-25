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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна в парі з Монфісом здобула розгромну перемогу на старті міксттурніру US Open-2026

Еліна та Гаель обіграли Александру Еалу та Фелікса Оже-Альяссіма.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, успішно стартували у змішаному парному розряді US Open-2026.

У першому раунді Еліна та Гаель впевнено перемогли тандем Александра Еала (Філіппіни) / Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

Матч завершився перемогою Світоліної та Монфіса з рахунком 2:0 за сетами (4:1, 4:1).

Зазначимо, що Еліна та Гаель вперше зіграли в одній парі на офіційних змаганнях.

Наступними суперниками Світоліної та Монфіса стануть переможці протистояння між першою сіяною парою Аріни Соболенко із сербом Новаком Джоковичем та чешки Катержини Синякової з британцем Генрі Паттеном.

Міксттурнір US Open-2026 відбувається до початку основної сітки Grand Slam. Організатори турніру надали Світоліній та Монфісу вайлдкард для участі у ньому.

Раніше повідомлялося, що Монфіс розчулив до сліз Світоліну своєю прощальною промовою на Roland Garros.

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