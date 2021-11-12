"Для мене це вже норма": Світоліна зізналася, що має шлюбний контракт із Монфісом

Тенісистка розкрила таємниці свого особистого життя.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка під час відпустки прилетіла на батьківщину, розповіла, що в неї з її чоловіком французьким тенісистом Гаелем Монфісом є шлюбний контракт.

Про це 27-річна спортсменка заявила в інтерв'ю "Люкс ФМ", а також пояснила, навіщо він потрібен.

Також читайте Грандіозний шлюб Світоліної та Монфіса: все про головне спортивне весілля року

"Гаель хоче велику родину, першою дитиною хоче хлопчика. Я теж. З моїми батьками в нього дуже хороші стосунки. Вони знають англійську на середньому рівні, тому коли ми бачимося, то у нас дуже тепле спілкування. Батьки Гаеля, на жаль, англійською не говорять, мені довелося вчити французьку. Я його ще й до того вчила.

Зараз я практикую мову і спілкуюся з ними французькою. Наші батьки не контактують між собою через мовний бар'єр. Мої батьки не розмовляють французькою, а батьки Гаеля - англійською, тому у нас немає жодних проблем.

У нас є сімейний бюджет, але також є свої кошти у кожного окремо. У мене є мої гроші, які витрачаю на переїзди, на тренерів. Він також має свої гроші на його проєкти. Коли ми живемо разом, то є сімейний бюджет на якісь покупки тощо.

Ми маємо шлюбний контракт. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі проєкти і великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", - сказала Світоліна.

Додамо, що нещодавно Світоліна опустилася в оновленому рейтингу WTA. Еліна вперше від травня 2017 року випала зі списку топ-10 тенісисток світу та наразі розташовується на 15-й сходинці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання