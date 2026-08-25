- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Клуб АПЛ здійснив гучний трансфер за майже 100 мільйонів євро
"Тоттенгем" виклав солідну суму за хавбека "Манчестер Сіті" Савіньйо.
"Тоттенгем", який наприкінці березня очолив колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, придбав у "Манчестер Сіті" бразильського атакувального півзахисника Савіньйо.
Про це "шпори" оголосили на своєму офіційному сайті.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу 22-річного бразильця склала 85 мільйонів фунтів (близько 99 мільйонів євро).
Влітку 2024 року "городяни" заплатили іспанській "Жироні" за Савіньйо 25 мільйонів євро. Минулого сезону він забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 36 матчах за "небесно-блакитних".
У першому турі нового сезону АПЛ команда Де Дзербі на виїзді зазнала розгромної поразки від "Брентфорда" (0:3).
Наступний матч "шпори" проведуть 26 серпня проти "Чарльтона" в Кубку ліги, після чого 29 серпня приймуть "Ньюкасл" у поєдинку другого туру АПЛ.
Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здобув розгромну перемогу в матчі-відкритті сезону АПЛ.