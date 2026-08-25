Клуб АПЛ здійснив гучний трансфер за майже 100 мільйонів євро

Савіньйо / © Associated Press

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"Тоттенгем", який наприкінці березня очолив колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, придбав у "Манчестер Сіті" бразильського атакувального півзахисника Савіньйо.

Про це "шпори" оголосили на своєму офіційному сайті.

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За інформацією ЗМІ, сума трансферу 22-річного бразильця склала 85 мільйонів фунтів (близько 99 мільйонів євро).

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Влітку 2024 року "городяни" заплатили іспанській "Жироні" за Савіньйо 25 мільйонів євро. Минулого сезону він забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 36 матчах за "небесно-блакитних".

У першому турі нового сезону АПЛ команда Де Дзербі на виїзді зазнала розгромної поразки від "Брентфорда" (0:3).

Наступний матч "шпори" проведуть 26 серпня проти "Чарльтона" в Кубку ліги, після чого 29 серпня приймуть "Ньюкасл" у поєдинку другого туру АПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здобув розгромну перемогу в матчі-відкритті сезону АПЛ.

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