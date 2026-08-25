ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
2 хв

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до основної стадії найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

18/19 і 25/26 серпня відбудуться матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до основної стадії найпрестижнішого єврокубка.

Загалом в основному раунді Ліги чемпіонів зіграють 36 клубів: 29 команд, серед яких і чемпіон України — донецький "Шахтар" — отримали прямі путівку, а ще 7 учасників будуть визначені за підсумками кваліфікації.

Розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 18 серпня

Шлях чемпіонів

"Левськи" (Болгарія) — АЕК Афіни (Греція) — 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватія) — "Вікінг" (Норвегія) — 2:2

Шлях представників ліг

"Фенербахче" (Туреччина) — "Ліон" (Франція) — 1:1

Середа, 19 серпня

Шлях чемпіонів

"Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) — "Сабах" (Азербайджан) — 2:1

"Селтік" (Шотландія) — ЛАСК (Австрія) — 3:0

"Слован" Братислава (Словаччина) — "Цельє" (Словенія) — 1:1

Шлях представників ліг

НЕК Неймеген (Нідерланди) — "Буде-Глімт" (Норвегія) — 1:3

Матчі-відповіді

Вівторок, 25 серпня

Шлях чемпіонів

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль)

22:00 ЛАСК (Австрія) — "Селтік" (Шотландія)

Шлях представників ліг

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) — НЕК Неймеген (Нідерланди)

Середа, 26 серпня

Шлях чемпіонів

22:00 АЕК Афіни (Греція) — "Левськи" (Болгарія)

22:00 "Вікінг" (Норвегія) — "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Цельє" (Словенія) — "Слован" Братислава (Словаччина)

Шлях представників ліг

22:00 "Ліон" (Франція) — "Фенербахче" (Туреччина)

В основному раунді Ліги чемпіонів кожен із 36 клубів проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 27 серпня. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2025/26 став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie