Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

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18/19 і 25/26 серпня відбудуться матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до основної стадії найпрестижнішого єврокубка.

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Загалом в основному раунді Ліги чемпіонів зіграють 36 клубів: 29 команд, серед яких і чемпіон України — донецький "Шахтар" — отримали прямі путівку, а ще 7 учасників будуть визначені за підсумками кваліфікації.

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Розклад і результати матчів раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Перші матчі

Вівторок, 18 серпня

Шлях чемпіонів

"Левськи" (Болгарія) — АЕК Афіни (Греція) — 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватія) — "Вікінг" (Норвегія) — 2:2

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Шлях представників ліг

"Фенербахче" (Туреччина) — "Ліон" (Франція) — 1:1

Середа, 19 серпня

Шлях чемпіонів

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"Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) — "Сабах" (Азербайджан) — 2:1

"Селтік" (Шотландія) — ЛАСК (Австрія) — 3:0

"Слован" Братислава (Словаччина) — "Цельє" (Словенія) — 1:1

Шлях представників ліг

НЕК Неймеген (Нідерланди) — "Буде-Глімт" (Норвегія) — 1:3

Матчі-відповіді

Вівторок, 25 серпня

Шлях чемпіонів

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль)

22:00 ЛАСК (Австрія) — "Селтік" (Шотландія)

Шлях представників ліг

22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) — НЕК Неймеген (Нідерланди)

Середа, 26 серпня

Шлях чемпіонів

22:00 АЕК Афіни (Греція) — "Левськи" (Болгарія)

22:00 "Вікінг" (Норвегія) — "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Цельє" (Словенія) — "Слован" Братислава (Словаччина)

Шлях представників ліг

22:00 "Ліон" (Франція) — "Фенербахче" (Туреччина)

В основному раунді Ліги чемпіонів кожен із 36 клубів проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 27 серпня. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2025/26 став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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