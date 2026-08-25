Лига чемпионов: расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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18/19 и 25/26 августа состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в основную стадию самого престижного еврокубка.

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Всего в основном раунде Лиги чемпионов сыграют 36 клубов: 29 команд, среди которых и чемпион Украины — донецкий "Шахтер" — получили прямую путевку, а еще 7 участников будут определены по итогам квалификации.

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Расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 18 августа

Путь чемпионов

"Левски" (Болгария) — АЕК Афины (Греция) — 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Викинг" (Норвегия) — 2:2

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Путь представителей лиг

"Фенербахче" (Турция) — "Лион" (Франция) — 1:1

Среда, 19 августа

Путь чемпионов

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"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) — "Сабах" (Азербайджан) — 2:1

"Селтик" (Шотландия) — ЛАСК (Австрия) — 3:0

"Слован" Братислава (Словакия) — "Целье" (Словения) — 1:1

Путь представителей лиг

НЭК Неймеген (Нидерланды) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 1:3

Ответные матчи

Вторник, 25 августа

Путь чемпионов

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль)

22:00 ЛАСК (Австрия) — "Селтик" (Шотландия)

Путь представителей лиг

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) — НЭК Неймеген (Нидерланды)

Среда, 26 августа

Путь чемпионов

22:00 АЕК Афины (Греция) — "Левски" (Болгария)

22:00 "Викинг" (Норвегия) — "Динамо" Загреб (Хорватия)

22:00 "Целье" (Словения) — "Слован" Братислава (Словакия)

Путь представителей лиг

22:00 "Лион" (Франция) — "Фенербахче" (Турция)

В основном раунде Лиги чемпионов каждый из 36 клубов проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 27 августа. Начало церемонии — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, победителем Лиги чемпионов-2025/26 стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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