- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 2 мин
Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации
Матчи этой стадии запланированы на 18/19 и 25/26 августа.
В понедельник, 3 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Матчи этой стадии запланированы на 18/19 и 25/26 августа.
Семь победителей пар выйдут в основной раунд Лиги чемпионов. Семь проигрывающих команд будут выступать в основном этапе Лиги Европы.
Результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Путь чемпионов
Победитель пары "Левски" (Болгария) / "Кайрат" (Казахстан) — АЕК Афины (Греция)
"Селтик" (Шотландия) — ЛАСК (Австрия)
Победитель пары "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Кауно Жальгирис" (Литва) — "Викинг" (Норвегия)
Победитель пары "Мьельбю" (Швеция) / "Слован" Братислава (Словакия) — победитель пары "Арарат-Армения" (Армения) / "Целье" (Словения)
Победитель пары "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль) / "Црвена Звезда" (Сербия) — победитель пары "Орхус" (Дания) / "Сабах" (Азербайджан)
Путь представителей лиг
Победитель пары "Фенербахче" (Турция) / "Штурм" Грац (Австрия) — победитель пары "Спарта" Прага (Чехия) / "Лион" (Франция)
Победитель пары "Олимпиакос" (Греция) / НЕК Неймеген (Нидерланды) — победитель пары "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) / "Буде-Глимт" (Норвегия)
Напомним, Украину в Лиге чемпионов-2026/27 будет представлять чемпион — донецкий "Шахтер".
"Горняки" получили прямую путевку в основной раунд, минуя квалификацию.
Благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов-2025/26 квалифицировался в следующий розыгрыш турнира через национальный чемпионат, в основном раунде появилось вакантное место. Его получил чемпион с самым высоким 5-летним рейтингом среди ассоциаций, которые расположены в таблице коэффициентов УЕФА за пределами топ-10.
Поскольку шотландский "Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос", имеющие выше "горняков" клубный рейтинг УЕФА, не смогли стать победителями своих чемпионатов, то прямая путевка в основной этап Лиги чемпионов-2026/27 досталась именно "Шахтеру".