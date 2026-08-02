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24-річна мешканка Китаю звернулася до пластичних хірургів, щоб усунути ледь помітне висунення щелепи. Проте після операції вона отримала протилежний результат — нижня щелепа виявилася висунутою вперед на 13 мм, а обличчя зазнало серйозної деформації.

Як пише Oddity Central, тепер жінці можуть знадобитися роки лікування та декілька дороговартісних реконструктивних операцій.

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Жінка звернулася до стоматологічної клініки Уханьського університету в місті Ухань із проханням провести мінімальну корекцію щелепи. Вона хотіла усунути незначне висунення приблизно на 2 мм, однак результат виявився катастрофічним.

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Постраждала, яку в матеріалах преси називають «жертвою А», розповіла, що після операції її нижню щелепу не лише не скоригували, а навпаки — висунули вперед більш ніж на 13 мм. Через це її обличчя суттєво змінилося та втратило природні пропорції.

Крім цього, під час втручання медики металевою голкою пошкодили корінь зуба. Також, за словами жінки, їй викривили носову перегородку, що призвело до труднощів із диханням через ніс.

Фото до і після невдалої операції на щелепі

Фахівці, які ознайомилися з випадком, дійшли висновку, що замість запланованого відведення нижньої щелепи назад приблизно на 2 мм було виконано фактично протилежне втручання — щелепу висунули вперед більш ніж на 13 мм.

Попри це, головний хірург, який проводив операцію, не визнав провини та заявив, що обличчя пацієнтки нібито «стало більш західним і стильним, ніж раніше».

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За косметичну операцію жінка заплатила понад 55 тисяч доларів.

Втім, незалежні експерти вважають, що для повного виправлення наслідків знадобиться щонайменше п’ять років лікування, декілька складних реконструктивних операцій і понад 200 тисяч доларів.

Вони також наголосили, що початковий дефект був настільки незначним, що його можна було усунути без операції — лише за допомогою ортодонтичного лікування.

Жертва невдалої косметичної операції

Після того як історія «жертви А» набула широкого розголосу, лікарня погодилася повернути жінці кошти, сплачені за операцію.

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Водночас компетентні органи охорони здоров’я вже розпочали офіційне розслідування обставин інциденту. Очікується, що справа може завершитися тривалими судовими процесами, під час яких буде встановлено відповідальність медиків за невдале втручання.

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