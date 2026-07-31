"Я тримав Ісуса за руку": американець після клінічної смерті розповів про тригодинну зустріч

Клінічна смерть / © ТСН

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Чоловік зі США, який пережив клінічну смерть під час операції, стверджує, що протягом кількох годин спілкувався з Ісусом і після цього повністю змінив своє ставлення до життя та смерті.

Про цю історію повідомляє видання Unilad.

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За словами Майка Маккінсі, керівника будівельної компанії зі штату Теннессі, він потрапив до лікарні після різкого погіршення самопочуття під час весілля свого сина. Медики запідозрили гострий апендицит і терміново відправили його на операцію.

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Як розповідає чоловік, ще до початку хірургічного втручання він нібито побачив Ісуса, який зайшов до операційної та простягнув йому руку.

Маккінсі переконує, що відразу впізнав його образ, хоча зовнішність суттєво відрізнялася від традиційних зображень, до яких він звик із дитинства.

Як виглядав Ісус

За словами американця, Ісус був одягнений у білий одяг, мав смагляву шкіру, коротке темно-каштанове волосся, бороду та темні зеленувато-блакитні очі.

Маккінсі стверджує, що спочатку йому здалося, ніби ця зустріч тривала лише близько десяти хвилин. Однак після того, як він прийшов до тями вже у відділенні інтенсивної терапії, з’ясувалося, що минуло щонайменше три години.

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Тригодинна розмова після операції

Після операції стан чоловіка залишався важким. У нього розвинулася пневмонія, температура тіла перевищила 40 градусів, і він перебував під інтенсивним наглядом медиків.

Сам Маккінсі стверджує, що саме тоді знову пережив зустріч з Ісусом. За його словами, цього разу вони розмовляли близько трьох годин. Чоловік переконує, що почув запевнення про повне одужання та покликання розповідати іншим про пережитий досвід.

Після лікування американець повністю одужав. Він заявляє, що більше не боїться смерті, почав публічно ділитися своєю історією та написав книгу, в якій описав пережите.

Нагадаємо, ще один чоловік, який пережив позатілесний досвід, стверджує, що найкраще зображення Христа походить від знаменитої Туринської плащаниці.

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