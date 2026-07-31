У Європі виявили можливе масове поховання жертв війни: що відомо про знахідку

Косово / © фото: Дмитро Мороз

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У віддаленому гірському селі Мала Калудра на півночі Косова виявили людські останки, які можуть бути пов’язані з подіями війни 1998–1999 років. На місці вже розпочали термінову ексгумацію, а судово-медичні експерти намагаються встановити особи загиблих і походження знайдених решток.

Про це повідомляє Daily Star.

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Людські останки знайшли у муніципалітеті Зубин Поток, де проживає переважно сербське населення. За словами представників Косовського інституту судової медицини, після первинного огляду підтвердили, що знахідка становить значний інтерес для криміналістичного розслідування.

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Територію одразу оточили правоохоронці, а через складний гірський рельєф підготовка до ексгумації тривала кілька днів. Під час попереднього обстеження, окрім кісткових решток, були виявлені також фрагменти одягу.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що слідство перевіряє можливий зв’язок знайдених останків із так званою групою митровицьких інтелектуалів — 23 косовськими албанцями, які зникли безвісти після викрадення 19 квітня 1999 року під час Косовської війни.

Серед зниклих були лікарі, університетські викладачі, економісти, правозахисники та інші відомі представники громадськості. Їхня доля залишалася невідомою понад 27 років.

Втім, офіційного підтвердження, що знайдені останки належать саме цим людям, наразі немає. Остаточні висновки мають бути зроблені лише після завершення судово-медичних експертиз і процедури ідентифікації.

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Місце проведення робіт охороняють співробітники косовської поліції за підтримки Місії Європейського Союзу з верховенства права (EULEX).

Спеціальна прокуратура Косова повідомила про затримання двох косовських сербів, яких підозрюють у воєнних злочинах проти цивільного населення. Суд санкціонував їхнє тримання під вартою на 30 діб у межах розслідування обставин викрадення та загибелі 23 цивільних осіб.

Водночас представники прокуратури наголошують, що процес ексгумації, розтину та ідентифікації людських останків ще триває.

Косовська війна 1998–1999 років забрала життя тисяч людей і залишила після себе велику кількість нерозкритих злочинів та зниклих безвісти.

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Міжнародні правозахисні організації документували численні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні різними сторонами конфлікту. У різні роки міжнародні судові інстанції розглядали справи щодо викрадень, незаконних утримань, убивств і насильства, пов’язаних із війною.

Нинішня знахідка може стати ще одним важливим етапом у встановленні долі людей, які вважалися зниклими безвісти протягом десятиліть.

Нагадаємо, під непрохідними хащами одного з найдавніших лісів планети дослідники натрапили на абсолютно недоторкане поселення, яке тисячу років зберігало моторошні таємниці минулого. За весь цей час загублене місто мая не знайшов жоден мародер.

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