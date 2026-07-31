Віцепрезидент США Венс несподівано зателефонував Зеленському: про що говорили

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю, 31 липня, провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом, яку назвав «хорошою».

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

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За словами Зеленського, під час розмови, яку ініціював віцепрезидент Венс, сторони обговорили підсумки його нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

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«Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні — позитивної та продуктивної», — зазначив український лідер.

Президент також повідомив, що окрему увагу співрозмовники приділили ситуації з російськими повітряними атаками та потребам України у зміцненні протиповітряної оборони.

«Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО — а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики — залишається основним пріоритетом», — наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, під час телефонної розмови йшлося про вплив повномасштабної війни Росії проти України на світові ринки.

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«Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили», — повідомив глава держави.

На завершення Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку України.

«Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей», — зазначив президент.

Нагадаємо, під час зустрічі президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Вашингтоні сторони обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного врегулювання війни.

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