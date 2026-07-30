Вплив на оточення Трампа: чому зміна поглядів Лори Лумер щодо України є важливим сигналом

Лора Лумер у Києві

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Зміна позиції відомої американської блогерки Лори Лумер щодо України є яскравим прикладом того, що інформаційна війна здатна впливати навіть на найближче оточення Дональда Трампа.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив військовий експерт Іван Ступак.

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За словами Ступака, аудиторія Лумер налічує близько двох мільйонів підписників, а сама вона має безпосередній доступ до оточення Дональда Трампа, що робить її фігуру надзвичайно важливою в контексті політичної боротьби напередодні виборів у США.

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Експерт наголосив, що Україні критично необхідно продовжувати активну роботу з подібними закордонними інфлюенсерами. Головним інструментом у цій боротьбі має залишатися демонстрація реальних наслідків російської агресії та систематичне розвінчання міфів, які Кремль намагається нав’язати Заходу — зокрема про українських військових та ситуацію на фронті.

Раніше Лора Лумер — одна з найвпливовіших американських консервативних журналісток та інфлюенсерок — визнала, що перебувала під впливом російської пропаганди. Лумер зазначила, що її вразила стійкість українців та наслідки російських атак.

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