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Вплив на оточення Трампа: чому зміна поглядів Лори Лумер щодо України є важливим сигналом
Зміна риторики американської інфлюенсерки Лори Лумер щодо України доводить можливість ефективно протидіяти кремлівській пропаганді навіть серед найближчого оточення Дональда Трампа, зазначив військовий експерт Іван Ступак.
Зміна позиції відомої американської блогерки Лори Лумер щодо України є яскравим прикладом того, що інформаційна війна здатна впливати навіть на найближче оточення Дональда Трампа.
Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив військовий експерт Іван Ступак.
За словами Ступака, аудиторія Лумер налічує близько двох мільйонів підписників, а сама вона має безпосередній доступ до оточення Дональда Трампа, що робить її фігуру надзвичайно важливою в контексті політичної боротьби напередодні виборів у США.
Експерт наголосив, що Україні критично необхідно продовжувати активну роботу з подібними закордонними інфлюенсерами. Головним інструментом у цій боротьбі має залишатися демонстрація реальних наслідків російської агресії та систематичне розвінчання міфів, які Кремль намагається нав’язати Заходу — зокрема про українських військових та ситуацію на фронті.
Раніше Лора Лумер — одна з найвпливовіших американських консервативних журналісток та інфлюенсерок — визнала, що перебувала під впливом російської пропаганди. Лумер зазначила, що її вразила стійкість українців та наслідки російських атак.