Влияние на окружение Трампа: почему изменение взглядов Лоры Лумер относительно Украины является важным сигналом

Лора Лумер в Киеве

Реклама

Изменение позиции известной американской блогерши Лоры Лумер относительно Украині является ярким примером того, что информационная война способна влиять даже на ближайшее окружение Дональда Трампа.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил военный эксперт Иван Ступак.

Реклама

По словам Ступака, аудитория Лумер насчитывает около двух миллионов подписчиков, а сама она имеет непосредственный доступ к окружению Дональда Трампа, что делает ее фигуру чрезвычайно важной в контексте политической борьбы накануне выборов в США.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что Украине критически необходимо продолжать активную работу с подобными зарубежными инфлюэнсерами. Главным инструментом в этой борьбе должна оставаться демонстрация реальных последствий российской агрессии и систематическое развенчание мифов, которые Кремль пытается навязать Западу, в частности, об украинских военных и ситуации на фронте.

Ранее Лора Лумер — одна из самых влиятельных американских консервативных журналисток и инфлюэнсеров — признала, что находилась под влиянием российской пропаганды. Лумер отметила, что ее поразила стойкость украинцев и последствия российских атак.

Новости партнеров