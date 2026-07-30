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- Украина
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Влияние на окружение Трампа: почему изменение взглядов Лоры Лумер относительно Украины является важным сигналом
Смена риторики американского инфлюэнсера Лоры Лумер относительно Украины доказывает возможность эффективно противодействовать кремлевской пропаганде даже среди ближайшего окружения Дональда Трампа, отметил военный эксперт Иван Ступак.
Изменение позиции известной американской блогерши Лоры Лумер относительно Украині является ярким примером того, что информационная война способна влиять даже на ближайшее окружение Дональда Трампа.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил военный эксперт Иван Ступак.
По словам Ступака, аудитория Лумер насчитывает около двух миллионов подписчиков, а сама она имеет непосредственный доступ к окружению Дональда Трампа, что делает ее фигуру чрезвычайно важной в контексте политической борьбы накануне выборов в США.
Эксперт подчеркнул, что Украине критически необходимо продолжать активную работу с подобными зарубежными инфлюэнсерами. Главным инструментом в этой борьбе должна оставаться демонстрация реальных последствий российской агрессии и систематическое развенчание мифов, которые Кремль пытается навязать Западу, в частности, об украинских военных и ситуации на фронте.
Ранее Лора Лумер — одна из самых влиятельных американских консервативных журналисток и инфлюэнсеров — признала, что находилась под влиянием российской пропаганды. Лумер отметила, что ее поразила стойкость украинцев и последствия российских атак.