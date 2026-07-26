Лора Лумер шокировала своим признанием в Киеве: чего ожидать от союзницы Трампа

Дональд Трамп и Лора Лумер / © elle.rs

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Американская блогер и одна из самых влиятельных представительниц движения MAGA Лора Лумер, которая еще совсем недавно резко критиковала Украину, повторяла российские пропагандистские нарративы и даже сотрудничала с кремлевскими СМИ, после поездки в Киев кардинально изменила свою позицию. Блогерша, к мнению которой, по данным американских СМИ, прислушивается президент США Дональд Трамп, заявила, что на протяжении многих лет была жертвой российской пропаганды, а теперь хочет донести правду об Украине до американцев.

Об этом говорится в репортаже ТСН.Тиждень.

Разрушительная правда Лумера

Влияние Лоры Лумер на американский консервативный электорат трудно переоценить. Только один её 20-секундный ролик о путешествии из США в Украину набрал около полутора миллионов просмотров в социальной сети X.

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33-летняя блогер является одной из самых известных представительниц движения MAGA — сторонников лозунга Дональда Трампа «Америка превыше всего». Именно поэтому её приезд в Украину вызвал значительный интерес как в США, так и в самой Украине.

По словам Лумер, она сознательно решила поехать именно в Украину, а не в Россию, поскольку хотела собственными глазами увидеть, что там происходит.

«Я не пропагандистка — поэтому я в Украине, а не в России», — сказала она.

В эксклюзивном интервью ТСН блогер объяснила, что хочет лично проверить информацию о войне, которую получала на протяжении многих лет, и показать американской аудитории реальную картину.

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«Я готова подвергать себя такой опасности, если это поможет донести правду до людей в США», — отметила она.

Первым местом, которое посетила Лумер, стала Буча. Увиденное там полностью изменило её представление о российско-украинской войне. Увидев фотографии замученных священников, места массовых захоронений и другие свидетельства российских преступлений, она обратилась к своей многомиллионной аудитории с вопросом: если это сделала Россия, то кто же тогда на самом деле является нацистами?

Блогер открыто признала, что ранее сама распространяла российские нарративы и даже называла информацию о военных преступлениях РФ фейками. Она также подтвердила, что сотрудничала с главной кремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, которая после приезда Лумер в Киев напомнила о её прежней работе на телеканале RT.

Лумер не стала это отрицать и признала, что действительно ошиблась.

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«Я говорила ужасные вещи о вас и вашей стране», — призналась она украинцам.

Такое резкое изменение позиции стало неожиданностью даже для её собственной аудитории. В то же время блогер пытается убедить своих поклонников не громкими заявлениями, а собственными наблюдениями.

Так, одним из самых популярных её видео стал ролик, снятый возле McDonald’s в центре Киева. С помощью привычного для американцев образа она показала, что жизнь в украинской столице совсем не такая, как её годами изображала российская пропаганда.

«Это не какая-то дешевая подделка, как в Москве. Здесь всё настоящее», — сказала Лумер, сравнивая украинское заведение с сетью быстрого питания, которую ранее показывал в России американский телеведущий Такер Карлсон.

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Еще одним весомым аргументом для ее консервативной аудитории стали последствия российских ударов по религиозным святыням. Она показала поврежденный российским дроном Успенский собор Киево-Печерской лавры, назвав это лучшим доказательством лицемерия Кремля.

«Путин и российские солдаты обстреливали Иисуса Христа с помощью дронов», — заявила блогер.

Журналисты отмечают, что об приезде Лумер украинские власти узнали из её социальных сетей. Именно там её публично приветствовали министр иностранных дел Андрей Сибига и президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине решили использовать эту поездку как возможность донести до американской аудитории факты о войне, о которых значительная часть сторонников MAGA ранее просто не слышала.

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Решающим фактором при этом является то, что Лора Лумер оказывает реальное влияние на Дональда Трампа и его ближайшее окружение.

Кто такая Лора Лумер?

Лора Лумер приобрела популярность в США благодаря громким провокациям, скандальным акциям и резким политическим заявлениям. Именно такая тактика сделала её одной из самых известных представительниц ультраконсервативного движения MAGA и открыла ей путь в ближайшее окружение Дональда Трампа.

В американских СМИ даже появился отдельный термин — «лумеринг», которым обозначают ее привычку неожиданно появляться на резонансных мероприятиях и устраивать громкие перформансы, которые гарантированно привлекают внимание журналистов.

Одной из самых известных акций Лумер стала акция протеста 2018 года, когда она перелезла через забор возле дома тогдашней спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, выступая против нелегальной миграции.

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Из-за резких антимигрантских высказываний её страницы заблокировали почти все крупные социальные сети. Впрочем, даже это она использовала для укрепления своей популярности среди консервативной аудитории.

Впоследствии на блогера обратил внимание Дональд Трамп и привлек её к своей предвыборной кампании. С тех пор Лумер регулярно бывала в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а в прошлом году даже летела вместе с ним на его самолете в Айову.

Несмотря на отсутствие какой-либо официальной государственной должности, влияние Лумер на президента США считается настолько значительным, что после некоторых её журналистских расследований высокопоставленные чиновники американской разведки и системы национальной безопасности лишались своих постов.

«Иногда он сам спрашивает меня, что я думаю по тому или иному поводу. За последние годы мне удалось опубликовать много резонансных журналистских расследований в сфере национальной безопасности. После некоторых из них высокопоставленные чиновники американской разведки и системы национальной безопасности теряли свои должности», — рассказала Лумер.

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Встреча с Зеленским

Как только блогер сообщила о запланированной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп отреагировал практически мгновенно, сделав репост её сообщения и написав: «Очень хорошо».

Сама встреча состоялась во дворе Мариинского дворца. Она оказалась неожиданной как для украинской стороны, так и для самой Лумер.

Блогер призналась, что хотела лично извиниться перед президентом Украины за свои предыдущие высказывания.

По оценке журналистов, изменение риторики Лумера во многом совпадает с изменением отношения к Украине самого Дональда Трампа. В частности, после встречи в ходе саммита НАТО в Анкаре президент США высказывался о Владимире Зеленском значительно более тепло.

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Сам Зеленский подтвердил, что после конфликта в Овальном кабинете отношения между ним и Трампом существенно изменились.

«Переговоры с президентом США стали более конструктивными, а их тон полностью изменился. Первым переломным моментом стала встреча в Ватикане — мы изменили наши отношения буквально за 15–20 минут», — сказал президент Украины.

В ходе беседы с Лумером Зеленский также объяснил, почему поддержка Украины отвечает национальным интересам США. По его словам, помощь Киеву не позволит России реализовать планы по восстановлению границ бывшего Советского Союза, что в перспективе представляло бы гораздо большую угрозу для самих Соединенных Штатов.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина уже сегодня разрабатывает современные военные технологии, которые могут пригодиться и американским партнерам.

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«В следующем году у Украины появятся дроны, способные летать на расстояние до 10 000 км. Сейчас у нас есть БПЛА с дальностью полета более 3 000 км, а в этом году у нас появятся и такие, которые преодолевают 4 000 км», — заявил Зеленский.

После интервью Лумер рассказала, что её удивила полная открытость украинского президента. По её словам, она могла задавать любые вопросы без предварительного согласования или ограничений.

Украинская Лумер

Еще одним неожиданным моментом поездки стало открытие блогером своих украинских корней. Ведущая ТСН Маричка Падалко передала ей архивные документы, свидетельствующие о происхождении семьи Лумеров.

Как выяснилось, её дедушка родился в Виннице 10 февраля 1895 года, а сама семья ещё в XIX веке была официально зачислена в мещанское сословие на территории современной Украины.

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Лумер призналась, что никогда не знала о некоторых страницах истории своей семьи.

«Здесь написано, что семья Лумеров родом из Винницы, современная Украина. Исторические документы свидетельствуют, что в 1875 году они были официально зачислены в мещанское сословие. Я никогда бы не узнала всего этого, если бы не перестала верить российской пропаганде. Поэтому я хочу именно в вашем эфире извиниться перед украинцами за свои слова о вашей стране», — сказала она.

На протяжении всего пребывания в Киеве блогер почти ежедневно рассказывала своей аудитории о воздушных тревогах, российских атаках и жизни украинцев во время войны. Она также открыто призвала Конгресс США поддержать законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Поездка Лоры Лумер может иметь и политическое значение для американских республиканцев. Накануне выборов в Конгресс и на фоне поиска новых внешнеполитических приоритетов Украина может стать важной темой для консервативного электората, а визит одной из самых влиятельных представительниц MAGA — своеобразной проверкой того, как такая позиция будет воспринята её аудиторией.

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В то же время для Украины эта поездка уже стала значимым информационным достижением, ведь человек, который еще недавно повторял российские пропагандистские тезисы, после личного знакомства с реалиями войны начал публично их опровергать перед многомиллионной американской аудиторией.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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