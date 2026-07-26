Лора Лумер шокувала своїм зізнанням у Києві: чого чекати від союзниці Трампа

Дональд Трамп і Лора Лумер / © Еспресо

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Американська блогерка та одна з найвпливовіших представниць руху MAGA Лора Лумер, яка ще донедавна різко критикувала Україну, повторювала російські пропагандистські наративи й навіть співпрацювала з кремлівськими медіа, після поїздки до Києва кардинально змінила свою позицію. Блогерка, до думки якої, за даними американських медіа, дослухається президент США Дональд Трамп, заявила, що роками була жертвою російської пропаганди, а тепер хоче донести правду про Україну до американців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Руйнівна правда Лумер

Вплив Лори Лумер на американський консервативний електорат складно переоцінити. Лише один її 20-секундний ролик про дорогу зі США до України набрав близько півтора мільйона переглядів у соцмережі X.

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33-річна блогерка є однією з найвідоміших представниць руху MAGA — прихильників гасла Дональда Трампа «Америка понад усе». Саме тому її приїзд до України викликав значний інтерес як у США, так і в самій Україні.

За словами Лумер, вона свідомо вирішила їхати саме до України, а не до Росії, оскільки прагнула на власні очі побачити, що відбувається.

«Я не пропагандистка — тому я в Україні, а не в Росії», — сказала вона.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН блогерка пояснила, що хоче особисто перевірити інформацію, яку роками отримувала про війну, та показати американській аудиторії реальну картину.

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«Я готова наражати себе на таку небезпеку, якщо це допоможе донести правду до людей у США», — зазначила вона.

Першим місцем, яке відвідала Лумер, стала Буча. Побачене там повністю змінило її уявлення про російсько-українську війну. Побачивши фотографії закатованих священників, місця масових поховань та інші свідчення російських злочинів, вона звернулася до своєї багатомільйонної аудиторії із запитанням: якщо це зробила Росія, то хто тоді насправді є нацистами?

Блогерка відкрито визнала, що раніше сама поширювала російські наративи та навіть називала інформацію про воєнні злочини РФ фейками. Вона також підтвердила, що співпрацювала з головною кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян, яка після приїзду Лумер до Києва нагадала про її попередню роботу для телеканалу RT.

Лумер не стала цього заперечувати й заявила, що справді помилялася.

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«Я говорила жахливі речі про вас і вашу країну», — зізналася вона українцям.

Така різка зміна позиції стала несподіванкою навіть для її власної аудиторії. Водночас блогерка намагається переконати своїх прихильників не гучними заявами, а власними спостереженнями.

Так, одним із найпопулярніших її відео став ролик, записаний біля McDonald’s у центрі Києва. Через звичний для американців образ вона показала, що українська столиця живе зовсім не так, як її роками змальовувала російська пропаганда.

«Це не якась дешева підробка, як у Москві. Тут все справжнє», — сказала Лумер, порівнюючи український заклад із мережею швидкого харчування, яку раніше демонстрував у Росії американський телеведучий Такер Карлсон.

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Ще одним сильним аргументом для її консервативної аудиторії стали наслідки російських ударів по релігійних святинях. Вона показала пошкоджений російським дроном Успенський собор Києво-Печерської лаври, назвавши це найкращим доказом лицемірства Кремля.

«Путін і російські солдати били дронами в Ісуса Христа», — заявила блогерка.

Журналісти зазначають, що про приїзд Лумер українська влада дізналася із її соціальних мереж. Саме там її публічно привітали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та президент України Володимир Зеленський.

В Україні вирішили використати цю поїздку як можливість донести до американської аудиторії факти про війну, яких значна частина прихильників MAGA раніше просто не чула.

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Вирішальним чинником при цьому є те, що Лора Лумер має реальний вплив на Дональда Трампа та його найближче оточення.

Хто така Лора Лумер?

Лора Лумер здобула популярність у США завдяки гучним провокаціям, скандальним акціям та різким політичним заявам. Саме така тактика зробила її однією з найвідоміших представниць ультраконсервативного руху MAGA і відкрила їй шлях до найближчого оточення Дональда Трампа.

В американських медіа навіть з’явився окремий термін — «лумеринг», яким називають її звичку несподівано з’являтися на резонансних подіях і влаштовувати гучні перформанси, що гарантовано привертають увагу журналістів.

Однією з найвідоміших акцій Лумер став протест 2018 року, коли вона перелізла через паркан біля будинку тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, виступаючи проти нелегальної міграції.

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Через різкі антимігрантські висловлювання її сторінки заблокували майже всі великі соціальні мережі. Втім, навіть це вона використала для зміцнення власної популярності серед консервативної аудиторії.

Згодом на блогерку звернув увагу Дональд Трамп і залучив її до своєї передвиборчої кампанії. Відтоді Лумер регулярно бувала у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, а торік навіть летіла разом із ним його літаком до Айови.

Попри відсутність будь-якої офіційної державної посади, вплив Лумер на президента США вважають настільки значним, що після окремих її журналістських розслідувань високопоставлені чиновники американської розвідки та системи національної безпеки втрачали свої посади.

«Іноді він сам запитує мене, що я думаю з того чи іншого приводу. За останні роки мені вдалося опублікувати багато резонансних журналістських розслідувань у сфері національної безпеки. Після деяких із них високопосадовці американської розвідки та системи національної безпеки втрачали свої посади», — розповіла Лумер.

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Зустріч із Зеленським

Щойно блогерка повідомила про заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, Дональд Трамп відреагував майже миттєво, зробивши репост її повідомлення та написавши: «Дуже добре».

Сама зустріч відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу. Вона була однаково несподіваною і для української сторони, і для самої Лумер.

Блогерка зізналася, що прагнула особисто попросити вибачення у президента України за свої попередні висловлювання.

За оцінкою журналістів, зміна риторики Лумер багато в чому збігається зі зміною ставлення до України самого Дональда Трампа. Зокрема, після зустрічі під час саміту НАТО в Анкарі президент США значно тепліше висловлювався про Володимира Зеленського.

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Сам Зеленський підтвердив, що після конфлікту в Овальному кабінеті відносини між ним і Трампом суттєво змінилися.

«Розмови з президентом США стали кращими, а тон змінився повністю. Першим переломним моментом була зустріч у Ватикані — ми змінили наші взаємини за якісь 15—20 хвилин», — сказав президент України.

Під час розмови із Лумер Зеленський також пояснив, чому підтримка України відповідає національним інтересам США. За його словами, допомога Києву не дозволить Росії реалізувати плани з відновлення кордонів колишнього Радянського Союзу, що в перспективі становило б набагато більшу загрозу для самих Сполучених Штатів.

Окрім цього, президент наголосив, що Україна вже сьогодні створює сучасні військові технології, які можуть бути корисними й американським партнерам.

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«Наступного року в України зʼявляться дрони, здатні летіти на відстань до 10 000 км. Зараз ми маємо БпЛА з дальністю польоту понад 3 000 км, а цьогоріч у нас будуть і такі, що долають 4 000 км», — заявив Зеленський.

Після інтерв’ю Лумер розповіла, що її здивувала повна відкритість українського президента. За її словами, вона могла ставити будь-які запитання без попередніх погоджень чи обмежень.

Українська Лумер

Ще одним несподіваним моментом поїздки стало відкриття власного українського коріння блогерки. Ведуча ТСН Марічка Падалко передала їй архівні документи, які свідчать про походження родини Лумерів.

Як з’ясувалося, її дідусь народився у Вінниці 10 лютого 1895 року, а сама родина ще у XIX столітті була офіційно записана до міщанського стану на території сучасної України.

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Лумер зізналася, що ніколи не знала про деякі сторінки історії власної сім’ї.

«Тут написано, що родина Лумерів походить із Вінниці, сучасна Україна. Історичні документи свідчать, що 1875 року вони були офіційно записані до міщанського стану. Я ніколи б не дізналася всього цього, якби не припинила вірити російській пропаганді. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну», — сказала вона.

Протягом перебування в Києві блогерка майже щодня розповідала своїй аудиторії про повітряні тривоги, російські атаки та життя українців під час війни. Вона також відкрито закликала Конгрес США підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Поїздка Лори Лумер може мати й політичне значення для американських республіканців. Напередодні виборів до Конгресу та на тлі пошуку нових зовнішньополітичних пріоритетів Україна може стати важливою темою для консервативного електорату, а візит однієї з найвпливовіших представниць MAGA — своєрідною перевіркою того, як така позиція буде сприйнята її аудиторією.

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Водночас для України ця поїздка вже стала вагомим інформаційним здобутком, адже людина, яка ще недавно повторювала російські пропагандистські тези, після особистого знайомства з реаліями війни почала публічно їх спростовувати перед багатомільйонною американською аудиторією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

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