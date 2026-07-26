Під льодами Антарктики знайшли прихований світ: науковці шоковані побаченим

Антарктида / © unsplash.com

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Під товщею криги біля узбережжя Антарктиди науковці виявили одну з найдивовижніших екосистем, які будь-коли фіксували на морському дні. Дослідники знайшли близько 60 мільйонів риб’ячих гнізд, що утворюють найбільшу з відомих у світі колоній для розмноження риб.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Відкриття зробили учасники наукової експедиції на борту німецького криголама RV Polarstern, які досліджували екосистему моря Ведделла в Антарктиці.

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Команда не планувала шукати місця розмноження риб. Для обстеження морського дна вчені використовували підводну систему камер OFOBS, яку буксирували за судном. Саме вона й зафіксувала несподівану картину.

Аспірантка Ліліан Берінгер, яка спостерігала за відеотрансляцією з камери, першою звернула увагу на незвичайні заглиблення на дні.

«Камера рухалася над морським дном і просто не зупинялася. Вони були всюди», — пригадала дослідниця.

Колонія простягнулася на сотні квадратних кілометрів

Подальший аналіз показав, що гнізда належать антарктичній крижаній рибі Neopagetopsis ionah — унікальному виду, який не має гемоглобіну в крові. Саме тому ці риби мають характерне майже біле забарвлення і є єдиними відомими хребетними з такою особливістю.

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За оцінками дослідників, колонія займає площу близько 240 квадратних кілометрів. На цій території розташовано приблизно 60 мільйонів гнізд, що робить її найбільшою безперервною рибною колонією для розмноження, коли-небудь знайденою у світі.

Кожне гніздо являє собою невелике заглиблення в мулистому дні. Біля більшості з них перебувала доросла риба, яка охороняла кладку ікри.

Науковці підрахували, що в одному гнізді міститься приблизно 1700 ікринок, тому загальна кількість майбутніх мальків у колонії є колосальною.

Вчені не одразу усвідомили масштаб відкриття

Дослідник Інституту Альфреда Вегенера Аутун Пурсер розповів, що справжнє значення знахідки стало зрозумілим лише після детального аналізу отриманих матеріалів.

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«Ми зрозуміли після того, як зателефонували до нашого інституту наступного дня, що знайшли щось грандіозне», — зазначив він.

Особливо здивувало дослідників те, що колонія мала надзвичайно чіткі межі.

За словами Пурсера, зона з великою кількістю гнізд раптово закінчувалася, ніби її окреслили по лінійці.

«Вона переходила від дуже щільної до повної відсутності гнізд, дуже схоже на колонії пінгвінів. Це було наче лінія, проведена на піску», — пояснив науковець.

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Чому саме тут зібралися мільйони риб

Під час дослідження вчені встановили, що саме в цьому районі до поверхні піднімаються тепліші океанічні води, температура яких приблизно на два градуси Цельсія вища за навколишню.

Такі потоки приносять із глибини зоопланктон — основне джерело їжі для молодих риб після вилуплення. Саме ця особливість, на думку дослідників, створила ідеальні умови для формування настільки масштабного місця розмноження.

Крім активних гнізд, експедиція виявила й численні рештки загиблих крижаних риб. Це свідчить, що колонія є важливою складовою всієї екосистеми моря Ведделла та забезпечує кормову базу для тюленів Ведделла й інших морських хижаків.

Територію пропонують взяти під охорону

Результати дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, вже стали підставою для ініціативи щодо створення морської природоохоронної зони в районі відкриття.

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Автори роботи наголошують, що ця ділянка містить найбільшу безперервну колонію риб для розмноження, будь-коли виявлену на будь-якій глибині Світового океану, а також характеризується винятково високою біомасою морського дна Антарктики.

Перед завершенням експедиції екіпаж RV Polarstern встановив поруч із колонією дві підводні камери, які продовжать довготривале спостереження за життям у цьому прихованому під льодами океанічному світі. Це допоможе краще зрозуміти, як функціонує найбільший відомий розплідник антарктичної крижаної риби та як змінюється його екосистема з часом.

Нагадаємо, у Норвегії вчені зробили унікальне археологічне відкриття, знайшовши в забутій печері майже неушкоджені сліди давньої арктичної екосистеми, яка існувала близько 75 тисяч років тому.

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