Знайдений на риболовлі камінь виявився істотою віком 32 млн роки

Рештки давньої черепахи / © McWane Science Center

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Незвичайний камінь, який родина випадково помітила під час риболовлі в американському штаті Алабама, виявився надзвичайно рідкісною палеонтологічною знахідкою. Після кількарічних досліджень науковці встановили, що всередині вапнякового валуна зберігся майже цілий панцир морської шкірястої черепахи, яка жила близько 32 мільйонів років тому.

Про це повідомляє видання Daily Galaxy з посиланням на результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Palaeodiversity.

Ще 2021 року родина Коулмен вирушила на звичну риболовлю на півдні Алабами. Під час відпочинку вони, як і раніше, оглядали берег річки в пошуках скам’янілостей і звернули увагу на дивний об’єкт, який проглядався всередині великого вапнякового валуна.

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Спочатку ніхто не здогадувався, що саме вони знайшли. Родина ще неодноразово поверталася до цього місця, доки батько сімейства Адам Коулмен не звернувся до палеонтолога Ендрю Джентрі, який досліджує викопні рештки черепах.

Після огляду знахідки фахівець майже одразу зрозумів, що йдеться про надзвичайно рідкісну скам’янілість давньої морської шкірястої черепахи.

Рештки віком 32 мільйони років

Дослідження показали, що знайдений панцир датується раннім олігоценом і має вік приблизно 32 мільйони років.

Скам’янілий панцир завдовжки близько 1,2 метра та майже метр завширшки став одним із найкраще збережених викопних зразків шкірястих морських черепах, які будь-коли знаходили вчені.

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За словами Ендрю Джентрі, такі знахідки трапляються надзвичайно рідко, адже панцирі шкірястих черепах складаються не з великих суцільних пластин, як у більшості інших видів, а з численних дрібних кісткових елементів, які після смерті тварини швидко розпадаються.

«Коли я вперше побачив цю скам’янілість, важко було повірити своїм очам. Це було просто захопливо», — зізнався дослідник.

Науковці відкрили новий вид

Після вилучення знахідки до роботи долучилася команда палеонтологів і фахівців кількох наукових установ. Скам’янілість доставили до лабораторії, де її очистили та детально дослідили.

У результаті вчені встановили, що рештки належать не просто давній черепасі, а представнику раніше невідомого роду та виду, який отримав назву Ueloca colemanorum.

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Перша частина назви походить із мови корінного народу мускогі й поєднує слова, що означають «вода» та «черепаха». Друга — colemanorum — стала даниною родині Коулмен, яка випадково зробила це відкриття та допомогла науковцям під час вилучення скам’янілості.

Знахідка допоможе розкрити таємниці еволюції

Дослідники вважають, що добре збережений панцир дає рідкісну можливість простежити еволюцію шкірястих морських черепах протягом десятків мільйонів років.

Порівняння нового зразка з іншими викопними рештками дозволило припустити, що в минулому існували щонайменше дві окремі еволюційні лінії шкірястих черепах. Одна з них зрештою дала початок сучасним видам, тоді як інша повністю зникла.

Чому саме це сталося, науковці поки що не знають. Водночас нова знахідка допомагає заповнити одну з прогалин в історії розвитку морських черепах.

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«Це справді унікальна скам’янілість, одна на мільйон», — наголосив директор із колекцій Наукового центру Мак-Вейна Джан Еберсол.

Нагадаємо, археологи дійшли висновку, що наскельні малюнки, створені ще в епоху льодовикового періоду, могли бути не просто зображеннями тварин, а складною системою передавання інформації.

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