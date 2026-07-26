Жінці довелося зашити око через небезпечного паразита: фатальною стала одна помилка

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Емма Марсден із Великої Британії ледь не втратила зір після зараження рідкісним паразитом, який почав руйнувати рогівку її правого ока.

Як пише The Sun, медикам довелося зашити їй повіку, щоб дати шанс врятувати око. Тепер жінка розповідає свою історію, аби застерегти інших користувачів контактних лінз від небезпечної помилки.

Усе почалося в лютому, коли 47-річна Емма Марсден прибирала кінні стайні. Під час роботи вона впала головою в тачку, наповнену брудом і водою.

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Жінка не надала інциденту особливого значення. Вона просто вмилася, змивши з обличчя та рук бруд, однак не зняла контактні лінзи одразу, а зробила це лише ввечері.

Емма Марсден / © Kennedy News and Media

Саме ця, на перший погляд, незначна помилка, як згодом з’ясувалося, і стала причиною страшних наслідків.

Через чотири дні після падіння жінка відчула сильне печіння у правому оці. Незабаром біль став настільки сильним, що вона назвала його нестерпним, а зір почав стрімко погіршуватися.

Під час першого обстеження медики не виявили серйозних відхилень, поставили діагноз «виразка рогівки» та призначили очні краплі.

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Емма Марсден / © Kennedy News and Media

Однак лікування не допомогло. Через декілька днів біль лише посилився, а колишня персональна тренерка з Ланкаширу повністю втратила зір на праве око.

«Око страшенно боліло й почервоніло», — розповіла вона виданню. «Щоразу, коли світло потрапляло до ока, біль був настільки сильним, що я не могла розплющити очі».

Лише під час повторного огляду в березні лікарі встановили справжній діагноз — акантамебний кератит. Це рідкісна, але надзвичайно небезпечна інфекція, яка може призвести до втрати зору.

Захворювання виникає, коли мікроскопічний організм — акантамеба — потрапляє до рогівки, прозорої зовнішньої оболонки ока.

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«Вона проїдає око, рогівку та всі нерви», — сказала Марсден. «Лікарі не могли повірити, з якою швидкістю вона це робила».

Медики пояснили, що зараження, найімовірніше, сталося під час вмивання, коли жінка ще носила контактні лінзи. Акантамеба може міститися у водопровідній воді, а також у річках, озерах, океанах, басейнах, гідромасажних ваннах, ґрунті та пилу.

Згодом паразит настільки пошкодив рогівку, що утворив у ній отвір. Щоб дати тканинам шанс загоїтися, лікарям довелося зашити жінці повіку.

Емма Марсден / © Kennedy News and Media

За словами Марсден, біль був настільки сильним, що перевершував навіть пологи.

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«Я народила трьох дітей, і пологи — це просто мрія порівняно з цим болем», — сказала вона. «Я пробула в темній кімнаті три з половиною тижні і не могла ні вийти на вулицю, ні чимось займатися».

Лікарі також повідомили, що в майбутньому жінці знадобиться пересадження рогівки. Однак через перенесену інфекцію операцію доведеться відкласти щонайменше на декілька років.

«Якщо через два роки я все ще не матиму нормального життя і не зможу нічого робити, я з радістю погоджуся на видалення ока», — сказала вона. «Ситуація погана, але я все ще тут. Я можу ходити, бачу одним оком і все ще чую. З часом все налагодиться».

Наразі Марсден щотижня проходить обстеження та змушена закапувати очні краплі шість разів кожні дві години.

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Емма Марсден / © Kennedy News and Media

Попри пережите, британка й надалі користується контактною лінзою для лівого ока. Водночас вона наголошує, що проблема виникла не через самі лінзи, а через неправильне поводження з ними.

«Я досі ношу контактні лінзи на лівому оці, бо це сталося не через саму лінзу, а через те, що я, як користувачка, не знала, як правильно доглядати за ними і чого не слід робити», — сказала Марсден.

При правильному догляді контактні лінзи є безпечною альтернативою окулярам, однак порушення правил гігієни значно підвищує ризик небезпечних інфекцій, серед яких акантамебний кератит, виразки рогівки та кон’юнктивіт.

Фахівці пояснюють, що зараження найчастіше відбувається через контакт лінз із водою, неправильне очищення чи зберігання, використання прострочених лінз або розчинів.

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Крім того, сон у контактних лінзах також суттєво підвищує ризик інфекцій.

На завершення Марсден закликала всіх уважніше ставитися до здоров’я очей.

«З очима треба бути обережним», — сказала вона. «Поки ви не зіткнулися з цим на власному досвіді або не знаєте когось, хто це пережив, ви ставитеся до цього досить байдуже».

Нагадаємо, розвінчуємо популярний міф, що окуляри псують зір.

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