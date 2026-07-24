Вчені виявили тривожний наслідок пандемії: мільйони людей досі не можуть нормально спати

Безсоння / © Credits

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Пандемія COVID-19 могла залишити набагато глибший слід, ніж вважалося раніше. Нове міжнародне дослідження показало, що безсоння, хронічна втома та інші порушення сну у багатьох людей не зникли навіть після завершення локдаунів і повернення до звичного життя.

Про це пише Earth.com.

Дослідження провели фахівці Королівського коледжу Лондона спільно з науковцями Університету Фліндерса в Австралії. Вони повторно опитали 2390 учасників, які брали участь у дослідженні під час пандемії.

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Попри очікування дослідників, після скасування карантинних обмежень якість сну майже не покращилася. Більшість людей продовжували скаржитися на втому, безсоння та денну сонливість.

Одним із найбільш несподіваних висновків стало те, що перенесена коронавірусна інфекція майже не впливала на показники сну.

«Високий рівень поганого сну та втоми, який спостерігався під час локдаунів, зберігався і після скасування обмежень — незалежно від того, чи людина хворіла на COVID-19 або повідомляла про постковідний синдром», — заявила одна з авторок дослідження, професорка Емма Дункан.

За словами вчених, результати підтверджують аналогічні дослідження з різних країн світу.

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Який симптом став ще поширенішим

Дослідники також звернули увагу на зростання випадків синдрому неспокійних ніг — стану, який заважає заснути через неприємні відчуття в кінцівках. Люди, які вже мали такі симптоми під час першого етапу дослідження, у більшості випадків продовжували відчувати їх і після завершення локдаунів.

Фахівці наголошують, що хронічне недосипання — це не лише дискомфорт.

Тривалі порушення сну можуть послаблювати імунну систему, погіршувати пам’ять, концентрацію уваги, настрій та підвищувати ризик розвитку низки захворювань.

«Ми давно знаємо з клінічної практики, що якщо розлади сну вже виникли, без відповідного лікування вони рідко минають самостійно», — зазначила професорка Сутапа Мукерджі.

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Автори роботи вважають, що людям, які після пандемії продовжують відчувати постійну втому або мають проблеми зі сном, варто звернутися до лікаря.

«Регулярна оцінка якості сну має стати частиною довгострокового відновлення людей із постпандемічною втомою та постковідним синдромом», — наголосили дослідники.

За словами науковців, своєчасне лікування порушень сну може суттєво покращити самопочуття та прискорити відновлення організму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

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Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.

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