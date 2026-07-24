Кава, яка рятує від інсульту та діабету: лікарі назвали корисну дозу улюбленого напою

Кава не становить загрози для здорових людей / © Pixabay

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Американське товариство кардіологів проаналізувало найновіші медичні дослідження щодо впливу регулярного споживання кофеїну на загальний стан серцево-судинної системи. Експерти дійшли висновку, що кава не становить загрози для здорових людей, а навпаки сприяє профілактиці багатьох небезпечних хвороб.

Про це пише EgészségKalauz.

Безпечна доза та приховані загрози

За даними кардіологів, безпечною межею для більшості дорослих є чотириста міліграмів кофеїну на день, що дорівнює трьом або п’ятьом чашкам традиційної чорної кави.

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«Згідно з поточними доказами, така кількість абсолютно не підвищує ризик серцево-судинних захворювань у більшості людей», — наголосив професор Каліфорнійського університету Грегорі Маркус.

Однак лікарі суворо попереджають, що додавання до напою великої кількості цукру, солодких сиропів чи жирних вершків повністю нівелює всю його медичну користь. Такі висококалорійні добавки перетворюють безпечну каву на справжню бомбу з насичених жирів, яка шкодить організму.

Захист від тиску та діабету

Багато людей відмовляються від ранкового еспресо через страх перед високим тиском, але довгострокові дослідження доводять, що регулярне споживання не провокує розвиток гіпертонії. У напої міститься хлорогенова кислота та інші біоактивні сполуки, які навпаки допомагають підтримувати еластичність кровоносних судин.

Окрім того, вчені виявили чітку закономірність між кавовою звичкою та зниженням ризику розвитку діабету другого типу. У людей, які щодня випивають від трьох чашок чорної кави, ця ймовірність знижується майже на тридцять відсотків порівняно з тими, хто взагалі не вживає кофеїну.

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Генетика та правила обережності

Метааналіз понад тридцяти наукових робіт також підтвердив, що помірне кавування зменшує ризик ішемічної хвороби серця на десять відсотків, а ризик інсульту — на двадцять. Проте спеціалісти наголошують, що вплив кофеїну на організм залишається глибоко індивідуальним і залежить від генетичних особливостей людини.

За розщеплення цієї речовини відповідає спеціальний фермент печінки, тому в одних людей кава швидко виводиться, а в інших викликає тривале безсоння чи тривожність. Саме через ці індивідуальні реакції медики радять завжди прислухатися до власних відчуттів, а не сліпо дотримуватися загальних рекомендацій.

Також фахівці звертають увагу на спосіб приготування напою, рекомендуючи людям із високим рівнем холестерину обирати саме фільтровану каву. Паперовий фільтр ефективно затримує шкідливі природні олії, які можуть додатково підвищувати рівень поганого холестерину в крові.

Водночас кардіологи закликають до максимальної обережності вагітних жінок та пацієнтів із серцевими аритміями. Цим категоріям людей, а також тим, хто приймає антидепресанти чи специфічні антибіотики, необхідно обов’язково узгоджувати свою щоденну норму кави з лікарем.

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Нагадаємо, вчені з’ясували, як кава може допомагати боротися зі старінням. У лабораторних моделях природні сполуки напою активували рецептор, що бере участь у захисті клітин від пошкоджень і запалення.

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